Почему ваши верхние соседи всегда так шумят?

На самом деле ваши соседи с верхнего этажа намного тише, чем вы думаете, а звук в вашей квартире во много раз громче, чем тот, который они издают. Но почему? Причина обычно в самом здании, и неважно, живете ли вы в столетнем или десятилетнем доме, пишет apartmenttherapy.com.

Межэтажные перекрытия изношены, трубы установлены неправильно, стены тонкие, и так далее... Все это усиливает звук. Кроме того, в большинстве жилых домов просто отсутствует звукоизоляция. Хорошие соседи стеля на пол ковры, чтобы приглушить звук своих шагов, но до того, чтобы стелить ковры на потолок, еще никто не дошел!

Иногда вы слышите звуки, будто наверху двигают мебель или топчется слон. Правда, это обычное дело? Но от одного звука сводит скулы и хочется кричать. Почему верхние соседи посреди ночи катают по полу пушечные ядра? На самом деле они этого не делают. Причина кроется в трубах. По словам профессора Престона С. Уилсона, в трубы может попасть воздух, что вызывает вибрацию труб. Если труба не установлена ​​должным образом, она может начать вибрировать и издавать звуки, будто соседи на верхнем этаже катают по полу железные шары.