ФОТО ⟩ Три дома на трех эстонских островах ждут новых хозяев

Этот бревенчатый дом под соломенной крышей расположен на полуострове Нинасе, всего в нескольких минутах ходьбы от прекрасного пляжа. На первом этаже дома для круглогодичного проживания находится гостиная с открытой кухней, душевая, дровяная баня и туалет. На втором этаже есть две спальни и просторный холл с выходом на балкон.

Хутор Пяйкесе. ФОТО: KV.EE

В деревне Керслети на острове Вормси продается уникальный хутор с двумя строениями. В главном, каменном здании находятся три спальни, душевая, туалет и гостиная с открытой кухней. Во вспомогательном строении есть сауна, открытая кухня с уголком для отдыха, туалет и душ. На втором этаже этого дома здания расположены две спальни и кладовая.

Хутор Хольми на Вормси. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома, построенного в 2003 году, есть открытая кухня-гостиная и сауна с предбанником. На втором этаже находятся две спальни и балкон. На участке также имеются сарай, домик для гриля и летний дом.