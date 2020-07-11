В ходе работ по реконструкции Батарейной тюрьмы обнаружена интересная находка

Реконструкция еще не началась, а Батарейная тюрьма уже удивляет неожиданными находками, пишет Postimees.
На прошлой неделе начался снос прогулочных боксов во внутреннем дворе Батарейной тюрьмы. Компания, принадлежащая Урмасу Сыырумаа, хочет сделать двор открытым для всех желающих уже в этом месяце. Прогулочные боксы будут снесены, площадка станет ровной, а двор станет проходным. В ходе этих работ обнаружили первую удивительную находку.
Видимо, примерно в 1919 году, когда морская крепость стала тюрьмой, одни из двух главных ворот форта были замурованы. Главные ворота со стороны города стали входом в тюрьму, и именно оттуда входили те, кому разрешили встретиться с заключенными, но пройти оттуда во внутренний двор было невозможно, потому что внутренняя часть ворот была заблокирована.
«Морская крепость строилась в 1829–1840 годах, тогда в нее было два главных входа. Один на стороне Летной гавани, а другой - на противоположном конце, на стороне города. Именно эти ворота оказались более удобными, так как были расположены ближе к городу. Улица Суур-Патарей, по сути, доходила до самых ворот крепости», - сказал Артур Юмар, руководитель проекта реконструкции Батарейной тюрьмы.
Когда замурованные ворота были открыты, появилась неожиданная и радостная находка: исторические кованые ворота!
«Я не рискну утверждать, относятся ли эти ворота к 1829 году, когда строился форт Каларанна, но они определенно XIX века. Исторические слои крепости в значительной мере исчезли во времена первой Эстонской республики и в более поздние советские времена, поэтому когда мы находим что-то старинное, например, детали пушек, то очень радуемся», - добавил он.
Если все пойдет по плану, в конце июля посетители смогут войти в морскую крепость через исторические ворота, которые были закрыты в течение более ста лет и открылись только сейчас. Благодаря этому двор также станет проходным. Если до сих пор мы могли обходить здание Батарейной тюрьмы по дорожке вдоль моря, то в ближайшем будущем сможем проходить и сквозь внутренний двор.
«Вход во внутренний двор будет открыт с двух сторон. Внутрь здания, к сожалению, входа пока не будет», - сказал Юмар. Может быть, во дворе заработает уличное или передвижное кафе, также планируется организовывать там мероприятия, спектакли и концерты.
Реконструкция Батарейной тюрьмы должна быть завершена к 2026 году.