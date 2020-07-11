Эндель Сифф хочет построить новое здание оперы "Эстония" в своем порту

Кылварт: здание оперы необязательно должно быть в центре

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что благодарен Сиффу за интересное и наводящее на размышления предложение и за предварительное решение.

Кылварт припомнил, что дискуссия о местонахождении нового оперного театра началась в 1980-х годах. «Если изначально считалось естественным, что здание должно располагаться в центре города, то сегодня изменение функций нескольких объектов недвижимости в центре города также привело к расширению зоны поиска. Поэтому планирование восточной окраины порта Беккери как возможного нового местоположения оперного театра также заслуживает внимания», - считает мэр.

Однако, поскольку новое здании "Эстонии" будет общественным строением значительного значения, необходимо, по словам Кылварта, выполнить несколько важных критериев, особенно если здание действительно будет стоять на окраине города. «Прежде всего, необходимо обеспечить быструю связь с другими районами - не только с центром города, но и с портами, аэропортом, автовокзалом и железнодорожным вокзалом, через которые в Таллинн приезжают любители культуры», - сказал он.

Вторая и не менее важная предпосылка для планирования оперного театра на окраине города вытекает из требований к окружающему городскому пространству. «Оперный театр должен быть окружен плотным городским пространством, которое действует как 24-часовой центр притяжения», - отметил он.

В заключение мэр cчел, что государство, ответственное за соответствующую сферу, в лице Министерства культуры может организовать публичный конкурс для определения наилучшего места для нового здания оперы и театра, в котором будут учтены как государственные, так и частные поставщики.

100-летнее здание не отвечает сегодняшним потребностям

Идея нового здания "Эстонии" находится на рассмотрении в течение двадцати лет. В последний раз это обсуждалось на заседании комитета по культуре Рийгикогу 11 июня этого года, всего за неделю до того, как разразился скандал вокруг генерального директора Айвара Мяги.

Речь шла о том, что проект нового оперного театра может быть добавлен в список национально значимых культурных зданий, которые будут построены при поддержке культурной столицы.

Айвар Мяэ сказал, что здание, построенное для театра слова более ста лет назад, не отвечает потребностям современного музыкального театра, и это накладывает значительные ограничения на развитие жанра.

«Народ Эстонии заслуживает современного музыкального театра и своего оперного театра», - добавил он.

