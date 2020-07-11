Эндель Сифф хочет построить новое здание оперы "Эстония" в своем порту
Известный предприниматель Эндель Сифф придумал крайне амбициозный план: он обещает за собственные деньги построить новый оперный и концертный зал в порту Беккери на полуострове Копли. По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, предложение бизнесмена заслуживает внимания, пишет Postimees.
«Мы все знаем, что "Эстония" уже давно ищет участок земли для нового дома», - так Сифф, имеющий опыт работы в сфере транзитного бизнеса, ответил на вопрос, откуда у него такая идея.
Он добавил, что чтоль крупный и дорогостоящий строительный проект пошел бы на пользу эстонской экономике во время коронакризиса, поскольку обеспечил бы предприятия и людей работой и хлебом. Не говоря уже о том, что новый оперный театр повысит авторитет Таллинна в европейском культурном ландшафте.
Сифф подтвердил, что принадлежащий ему порт Беккери был рекомендован как эстонскими, так и зарубежным градостроителями и архитекторами как место расположения нового оперного театра. Генеральному директору "Эстонии" Айвару Мяги также понравилась идея.
За образец взят оперный зал Осло
Сифф, который посещает со своей семьей оперу в Париже, Лондоне и Москве, перечислил преимущества порта Беккери, который занимается перевозкой сыпучих грузов: близость к центру города с прекрасным видом на море, остановки общественного транспорта, удобная парковка и возможность построить променад с поддерживающей инфраструктурой. Если бы проект оперного театра реализовался, Сифф закончил бы с предоставлением портовых услуг.
"В этом случае ныне закрытая портовая зона открылась бы для общественного пользования; обслуживающий порт тяжелый транспорт исчез бы с дорог, а уровень производственного шума и пыли снизился", - описал предприниматель,по оценке которого, в двух шагах от центра Таллинна возник бы уникальный прибрежный квартал на границе Пыхья-Таллинна, Кристийне и Хааберсти.
Общая площадь прилегающих портовых районов Меэрусе и Беккере - большая, всего 25 гектаров, что сопоставимо со Старым городом (35 гектаров). Площадь нынешнего участка недвижимости Эстонской национальной оперы составляет 1 гектар.
Сифф рассматривает как пример оперный театр Осло, который дал новую жизнь региону от центра города до района рыбацкого порта и по сей день привлекает оркестры и балетные труппы мирового уровня. «Здание оперы в Пыхья-Таллинне точно так же подстегнет жизнь здесь и принесет новые девелоперские проекты. Тут есть потенциал, чтобы стать самым красивым районом Таллинна, - мечтает Сифф. - Финны устали от Старого города! Мы предложим им что-то другое».
Предприниматель обещает построить новый оперный театр на собственные и партнерские деньги. Он неоднократно подчеркивал, что они не хотят финансовой поддержки со стороны государства или города. «Если мы получим зеленый свет от города и государства для строительства, нет необходимости искать инвесторов далеко. Заинтересованные определенно есть. Предварительные разговоры уже состоялись», - подтвердил Сифф, но не захотел назвать имена. Строительство нового дома может стоить около 200-300 миллионов евро.
Предприниматель заказал у финского архитектурного бюро предварительный эскиз того, как может выглядеть новый дом оперы "Эстония".
«Это, конечно, никак нас не связывает и не является окончательным, - пояснил он. - По мере развития проекта должен быть организован международный архитектурный конкурс».
Кылварт: здание оперы необязательно должно быть в центре
Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что благодарен Сиффу за интересное и наводящее на размышления предложение и за предварительное решение.
Кылварт припомнил, что дискуссия о местонахождении нового оперного театра началась в 1980-х годах. «Если изначально считалось естественным, что здание должно располагаться в центре города, то сегодня изменение функций нескольких объектов недвижимости в центре города также привело к расширению зоны поиска. Поэтому планирование восточной окраины порта Беккери как возможного нового местоположения оперного театра также заслуживает внимания», - считает мэр.
Однако, поскольку новое здании "Эстонии" будет общественным строением значительного значения, необходимо, по словам Кылварта, выполнить несколько важных критериев, особенно если здание действительно будет стоять на окраине города. «Прежде всего, необходимо обеспечить быструю связь с другими районами - не только с центром города, но и с портами, аэропортом, автовокзалом и железнодорожным вокзалом, через которые в Таллинн приезжают любители культуры», - сказал он.
Вторая и не менее важная предпосылка для планирования оперного театра на окраине города вытекает из требований к окружающему городскому пространству. «Оперный театр должен быть окружен плотным городским пространством, которое действует как 24-часовой центр притяжения», - отметил он.
В заключение мэр cчел, что государство, ответственное за соответствующую сферу, в лице Министерства культуры может организовать публичный конкурс для определения наилучшего места для нового здания оперы и театра, в котором будут учтены как государственные, так и частные поставщики.
100-летнее здание не отвечает сегодняшним потребностям
Идея нового здания "Эстонии" находится на рассмотрении в течение двадцати лет. В последний раз это обсуждалось на заседании комитета по культуре Рийгикогу 11 июня этого года, всего за неделю до того, как разразился скандал вокруг генерального директора Айвара Мяги.
Речь шла о том, что проект нового оперного театра может быть добавлен в список национально значимых культурных зданий, которые будут построены при поддержке культурной столицы.
Айвар Мяэ сказал, что здание, построенное для театра слова более ста лет назад, не отвечает потребностям современного музыкального театра, и это накладывает значительные ограничения на развитие жанра.
«Народ Эстонии заслуживает современного музыкального театра и своего оперного театра», - добавил он.