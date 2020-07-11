Сб, 11.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай
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  • Минобороны не согласно с предложением МВД о создании кризисного резерва
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Минобороны не согласно с предложением МВД о создании кризисного резерва

Siseminister Mart Helme

ФОТО: Sander Ilvest

Министр внутренних дел Март Хельме предлагает создать дополнительный резерв при МВД на случай внутренних кризисов, однако в Министерстве обороны считают эту инициативу излишней, так как в Эстонии есть отряды Кайтселийта, передает Rus.ERR.

Министр Хельме сказал, что во многих странах существуют вооруженные подразделения, которые занимаются внутренней безопасностью и порядком, и привел в пример события Бронзовой ночи, когда решили не выводить армию и Кайтселийт на улицы для подавления беспорядков, и полиции пришлось рассчитывать только на свои силы.

В Минобороны считают  создание дополнительного резерва при МВД излишним, поскольку многочисленный Кайтселийт вполне справляется с поставленными перед ним задачами.

"Кайтселийт в реалиях Эстонии - очень большая организация, а число добровольцев в Эстонии, которые согласились бы тренироваться каждый день, носить оружие и выполнять задания, ограничено. Я считаю, что Кайтселийт во время вызванного коронавирусом кризиса продемонстрировал, как слаженно он может работать с полицией", - уверен министр обороны Юри Луйк.

По мнению же Марта Хельме, Министерство обороны ревнует, что кто-то еще хочет заниматься безопасностью Эстонии.

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