Минобороны не согласно с предложением МВД о создании кризисного резерва

Министр внутренних дел Март Хельме предлагает создать дополнительный резерв при МВД на случай внутренних кризисов, однако в Министерстве обороны считают эту инициативу излишней, так как в Эстонии есть отряды Кайтселийта, передает Rus.ERR.
Министр Хельме сказал, что во многих странах существуют вооруженные подразделения, которые занимаются внутренней безопасностью и порядком, и привел в пример события Бронзовой ночи, когда решили не выводить армию и Кайтселийт на улицы для подавления беспорядков, и полиции пришлось рассчитывать только на свои силы.
В Минобороны считают создание дополнительного резерва при МВД излишним, поскольку многочисленный Кайтселийт вполне справляется с поставленными перед ним задачами.
"Кайтселийт в реалиях Эстонии - очень большая организация, а число добровольцев в Эстонии, которые согласились бы тренироваться каждый день, носить оружие и выполнять задания, ограничено. Я считаю, что Кайтселийт во время вызванного коронавирусом кризиса продемонстрировал, как слаженно он может работать с полицией", - уверен министр обороны Юри Луйк.
По мнению же Марта Хельме, Министерство обороны ревнует, что кто-то еще хочет заниматься безопасностью Эстонии.