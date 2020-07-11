Минобороны не согласно с предложением МВД о создании кризисного резерва

Министр Хельме сказал, что во многих странах существуют вооруженные подразделения, которые занимаются внутренней безопасностью и порядком, и привел в пример события Бронзовой ночи, когда решили не выводить армию и Кайтселийт на улицы для подавления беспорядков, и полиции пришлось рассчитывать только на свои силы.

В Минобороны считают создание дополнительного резерва при МВД излишним, поскольку многочисленный Кайтселийт вполне справляется с поставленными перед ним задачами.

"Кайтселийт в реалиях Эстонии - очень большая организация, а число добровольцев в Эстонии, которые согласились бы тренироваться каждый день, носить оружие и выполнять задания, ограничено. Я считаю, что Кайтселийт во время вызванного коронавирусом кризиса продемонстрировал, как слаженно он может работать с полицией", - уверен министр обороны Юри Луйк.