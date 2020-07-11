На Эстонию обрушился шторм: 1700 домохозяйств остались без электричества

Также сильный юго-западный ветер приподнял уровень воды в Пярну. По состоянию на десять часов уровень воды в море в летней столице стал на 125 см выше среднего. Критический предел Пярну, когда вода заливает улицы города, составляет 180 см выше среднего.

Метеослужба объявила на сегодня штормовое предупреждение второго уровня, означающее, что погода может быть опасной.

По данным метеослужбы Пярнуского порта, в утренние часы одиночные порывы ветра в летней столицы - до 26 м/с.

По данным метеослужбы, юго-западный и западный ветер в Пярнуском уезде усилится до 16 м/с, порывами - до 27 м/с.

По данным метеослужбы, ветер усилится в Западной Эстонии к полудню, а в Восточной Эстонии - после полудня. В этом случае порывы юго-западного и западного ветра будут 21-27 м/с, а в полдень в Западной Эстонии ветер станет северо-западным.