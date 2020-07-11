Миколог: пока грибов в Эстонии не так много, как хотелось бы

Грибовед Центра управления государственными лесами (RMK), член Санкт-Петербургского микологического общества Анатолий Тарасов сказал, что пока грибов в Эстонии не так много, как хотелось бы. По словам миколога, сейчас идет сезон лисичек, а остальные грибы, скорее всего, в большом количестве появятся уже осенью, передает Rus.ERR.
"В четверг был в лесу, в четырех точках Ида-Вирумаа и убедился на своем опыте, что не видно никакого грибного нашествия. Более того, я пришел к выводу, что в этом году грибов не будет так много, как, например, в 2008-м. Единственное, что много лисичек, хотя и не везде", - рассказал Анатолий Тарасов в передаче "Летняя студия ETV+".