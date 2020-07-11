Бизнесмен: в строительстве дорог Эстония исходит из советской практики

В 2008 году фирма приобрела уникальное устройство для производства мытого известняка и щебня. Министерство окружающей среды в то время даже премировало завод известняковых изделий за дружественную по отношению к окружающей среде разработку.

Хотя за прошедшие годы было продано 2,3 миллиона тонн промытого известнякового песка, а четыре года назад для его производства была подключена еще одна линия мойки, по словам Владимира Либмана, яблоко раздора заключается в том, что Департамент шоссейных дорог не разрешает использование известнякового песка на своих объектах.

Разные исследования

В частности, в 2009 году департамент заказал у Ramboll Eesti AS исследование, по итогам которого в Эстонии не разрешается использовать известняковый песок в дренажном слое дорожной конструкции и в рабочей зоне насыпи выше 1,25 метра. После этого технология была усовершенствована, и промытый известняковый песок стал чище и содержал меньше мелких частиц, чем материал, на котором основано исследование.

В 2010 году Таллиннский технический университет провел двухэтапное исследование, в ходе которого был сделан вывод о том, что известняковый песок можно использовать при строительстве дорог под тротуаром, в зависимости от интенсивности движения, начиная с глубины 0,7–0,8 метра (измеряется с поверхности дороги).

Хотя исследование университета опровергает утверждения предыдущего исследования, Департамент шоссейных дорог, по словам Либмана, по-прежнему ссылается на Ramboll и запрещает использование известнякового песка на своих объектах. Несмотря на то, что звучали сделаны устные обещания о проведении испытаний известнякового песка, никаких действий не предпринимается уже более десяти лет.

Поэтому глава завода известняковых изделий Владимир Либман просит министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, чтобы государство более смело использовало новые технологии и материалы.

По данным компании, ближайшие соседи - латыши и литовцы - приезжают знакомиться с эстонскими линиями по промывке известняка, потому что они, как и остальная часть Европы, полностью перешли от фракционированного гравия к несвязанным смесям в дорожном строительстве, что значительно повышает прочность насыпи, ее стабильность и долговечность.

"В то же время Эстония, благодаря деятельности Департамента шоссейных дорог, последовательно следует практике дорожного строительства Советского Союза (Российской Федерации) и исключает использование экологически чистых продуктов и продуктов экономики замкнутого цикла. Несмотря на то, что в Эстонии есть передовые технологии и лучший опыт в регионе, мы остаемся в Европе последними, кто использует в строительстве выводы советского строительного стандарта", - говорит Либман.

Все зависит от решения проектировщика, а не чиновника

Ранее Департамент шоссейных дорог в ответ на обвинения Либмана заявлял, что все зависит от решений проектировщиков, а не чиновников. С точки зрения департамента, действующие строительные нормы и правила позволяют использовать новые технологии, но проектировщики предпочитают старый метод.

«Утверждение, что Департамент шоссейных дорог не использует несвязанные смеси, не соответствует действительности. Использовать ли несвязанные смеси в процессе проектирования, решает проектировщик, следуя условиям, изложенным в вышеуказанных правилах», - сказал несколько лет назад Янек Хендриксон, глава отдела развития дорог и инвестиций департамента.