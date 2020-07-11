Активизировались любовные аферисты: доверчивые финны теряют десятки тысяч евро

Любовные мошенничества и другие виды мошенничеств, совершаемых в сети, классифицируются, как преступления легкой категории. Число подобных преступлений с начала текущего годы резко выросло.

Проживающая в столичном регионе бывшая работница банка потеряла 90 тысяч евро, став жертвой любовного мошенника, который в переписке называл себя миротворцем, находящимся на службе в Афганистане.