Активизировались любовные аферисты: доверчивые финны теряют десятки тысяч евро

Финны лишились в этом году более трех миллионов евро в результате действия так называемых любовных мошенников, сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии, передает Yle.
Любовные мошенничества и другие виды мошенничеств, совершаемых в сети, классифицируются, как преступления легкой категории. Число подобных преступлений с начала текущего годы резко выросло.
Проживающая в столичном регионе бывшая работница банка потеряла 90 тысяч евро, став жертвой любовного мошенника, который в переписке называл себя миротворцем, находящимся на службе в Афганистане.
Мошеннику удалось, под различными предлогами, выманить у доверчивой женщины деньги, которые она переводила на растаможивание несуществующих посылок.