Сб, 11.07.2020
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  • Активизировались любовные аферисты: доверчивые финны теряют десятки тысяч евро
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Активизировались любовные аферисты: доверчивые финны теряют десятки тысяч евро

Мошенничество. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

Финны лишились в этом году более трех миллионов евро в результате действия так называемых любовных мошенников, сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии, передает Yle.

Любовные мошенничества и другие виды мошенничеств, совершаемых в сети, классифицируются, как преступления легкой категории. Число подобных преступлений с начала текущего годы резко выросло.

Проживающая в столичном регионе бывшая работница банка потеряла 90 тысяч евро, став жертвой любовного мошенника, который в переписке называл себя миротворцем, находящимся на службе в Афганистане.

Мошеннику удалось, под различными предлогами, выманить у доверчивой женщины деньги, которые она переводила на растаможивание несуществующих посылок.

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