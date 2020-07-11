Арендаторы покидают объекты, собственники которых не пошли им навстречу во время кризиса

«В марте-апреле, когда будущее было непредсказуемым, некоторые владельцы недвижимости активно искали вместе с арендаторами компромиссные решения, а другие говорили, что они в этом не заинтересованы, - объяснил руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Когда пришло время заключать новые договоры, последние увидели, что арендаторы - народ злопамятный».

Однако, по словам Саксинга, во время кризиса многие владельцы коммерческих площадей пытались найти выход из трудного положения вместе с арендаторами. «Многие договаривались с банками, брали сами и предлагали арендаторам отпускные платежи, продлевали условия оплаты и вместе искали решения, - сказал Саксинг. - От несговорчивых арендодателей клиенты уйдут в поисках более выгодных вариантов в течение года-полутора».