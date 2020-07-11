Сб, 11.07.2020
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  • Арендаторы покидают объекты, собственники которых не пошли им навстречу во время кризиса

Арендаторы покидают объекты, собственники которых не пошли им навстречу во время кризиса

Строящееся офисное здание. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Erik Prozes

Уход арендаторов из коммерческих зданий, владельцы которых отвернулись от них во время пандемии, уже начался и будет продолжаться еще год-полтора, прогнозирует LVM Kinnisvara.

«В марте-апреле, когда будущее было непредсказуемым, некоторые владельцы недвижимости активно искали вместе с арендаторами компромиссные решения, а другие говорили, что они в этом не заинтересованы, - объяснил руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Когда пришло время заключать новые договоры, последние увидели, что арендаторы - народ злопамятный».

Однако, по словам Саксинга, во время кризиса многие владельцы коммерческих площадей пытались найти выход из трудного положения вместе с арендаторами. «Многие договаривались с банками, брали сами и предлагали арендаторам отпускные платежи, продлевали условия оплаты и вместе искали решения, - сказал Саксинг. - От несговорчивых арендодателей клиенты уйдут в поисках более выгодных вариантов в течение года-полутора».

Вполне вероятно, что уходящие арендаторы обменяют сегодняшние коммерческие помещения на более новые качественные, которых достаточно на рынке. «Вскоре мы увидим темные окна в старых офисных зданиях», - добавил Саксинг.

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