Число желающих растет: сотни семей получили от Таллинна продовольственную помощь

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, первое распределение продуктовой помощи в столичных районах проходило спокойно и без серьезных проблем.

«Мы учли рост числа нуждающихся в продуктовой помощи, поскольку из-за режима чрезвычайной ситуации экономическое положение многих семей изменилось. Город разработал дополнительные меры социальной помощи, чтобы предложить горожанам реальную поддержку. Продуктовые наборы – одна из таких мер и количество желающих показывает, что эта поддержка необходима, - сказала Бетина Бешкина. – Для получения помощи необходимо обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства, новые продуктовые наборы нуждающиеся получат 15 июля. Если семья уже подала заявку и была внесена в списки получателей помощи, то подавать заявление повторно не нужно».

Содержимое пакетов с продуктами может меняться, но набор остается одинаковым. В него входят хлебобулочные изделия (булка, хлеб или сепик), напиток (сок, молоко, кефир или сироп), мясная продукция (например, ветчина, копченая колбаса, сосиски, котлеты и т.п.), десерт (творожный крем, пудинг или йогурт), молочные продукты (сыр, плавленый сыр и т.п.), овощи, фрукты и яйца.