Не хватает места? Идеи перевоплощения кладовки

«Во время наших визитов в дома жителей Эстонии, мы заметили, что кладовые и балконы - наиболее непродуманно использующиеся помещения дома. Давайте решать эту ситуацию сообща! Несмотря на то, что эти помещения не могут похвастаться большой квадратурой, их можно использовать практично и функционально», – говорит Дариус Римкус, дизайнер IKEA.

Самые частые ошибки

В кладовках обычно царит беспорядок: нужное невозможно найти, если взять одну вещь, все падает. По мнению Дариуса Римкуса, это происходит по двум причинам: люди складируют слишком много вещей и хранят их на полу.

«Складирование вещей на полу, во-первых, неудобно и создает беспорядок. А во-вторых, это просто непрактично, не говоря уже о том, что подобный стиль хранения опасен для детей и домашних животных», – говорит Римкус.

Дизайнер IKEA утверждает, что и небольшую кладовую можно обустроить продуманно и создать там даже дополнительное пространство. Представляем вам пять идей функциональных решений для кладовых.

1. Хранение вещей и продуктов

ФОТО: Ikea

Даже в небольшом пространстве на помощь придут стеллажи и полки от пола до потолка. Небольшая полка не займет много места, а банки и контейнеры можно будет легко найти и достать. Полки под самым потолком подойдут для хранения нечасто использующихся вещей, например, новогодних украшений. Для этого стоит использовать лесенку, которая всегда будет под рукой в кладовке.

«Правило организации пространства простое: у всех вещей должно быть свое место, чтобы их можно было легко найти и достать. Вы можете рассортировать вещи в зависимости от их функций и хранить мелкие вещи в коробках. Прозрачные коробки дадут обзор того, что внутри, или же коробки можно подписать. Для максимального использования пространства, коробки стоит хранить одна на другой», – говорит Дариус Римкус.

Крючки и вешалки на двери тоже расширят возможности хранения в кладовке.

2. Гардеробная

ФОТО: Ikea

Кладовую можно превратить в мечту любой хозяйки – полноценную гардеробную. Это заметно сэкономит пространство в небольших квартирах.

Штанги разной высоты и размеров, полки для обуви, антресоли под потолком для сезонных вещей. Гардеробную можно разделить на две части: для нее и для него.

3. Прачечная

ФОТО: Ikea

Если есть возможность подключить в кладовой стиральную машину, то там можно устроить настоящую прачечную, с полками, гладильной доской и мешками для белья. Полки для стиральных порошков, а гладильная доска в сложенном виде войдет в любое пространство.

4. Рабочее место

ФОТО: Ikea

Опрос IKEA показал, что каждый пятый респондент (19%) хотел бы иметь дома полноценный рабочий кабинет для учебы или работы, если бы была такая возможность. По словам дизайнера, кладовка отлично может подойти для этих целей.

«Если в кладовку не входит стандартный стол, можно рассмотреть другие компактные решения, например, складной стол или его варианты», – говорит дизайнер IKEA.

5. Хобби

ФОТО: Ikea

Порой необходимо место для уединения и занятия любимым увлечением. Для этих целей можно переоборудовать кладовую. «Это может быть место для игр, выращивания семян или грибов, хранения принадлежностей для ваших увлечений», – делится Римкус.

Перемены без стресса: с чего начать?

По словам Дариуса Римкуса, для начала необходимо поставить себе цель – что вы хотите сделать в кладовой, и уже исходя из этого приниматься за дело и приобретать необходимое.

«Стоит посвятить перевоплощению несколько дней отпуска или выходных. Вы можете разделить этот процесс на этапы и делать все по частям. Но перед этим, советую установить приоритеты, чтобы избежать лишнего стресса и беспорядка».

После того как вы переберете старые вещи – оставите, отдадите, продадите или выкинете – вы можете начать перекрашивать стены. Стоит выбирать светлые тона, благодаря этому помещение будет выглядеть просторнее, уютнее и светлее.

«Хорошее освещение – ключ к уюту. Одного потолочного светильника для этого недостаточно, я бы порекомендовал выбрать, например, светильник на зажиме, который легко прикрепить к полкам, для этого не нужно иметь сертификат электрика», – говорит дизайнер IKEA.