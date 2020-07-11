Видео ⟩ Штормовой ветер в порту спутал карты участникам легендарной эстонской регаты

По словам Свена Нуутмана, капитана парусной команды Postimees Sailing Team, принимающей участие в регате, в субботу утром в Пярну дует южный ветер 26-30 метров в секунду, что очень осложнило ситуацию. «Ветер дует прямо вдоль реки Пярну, и уровень воды местами сравнялся с причалами», - рассказал Нуутманн.

В таких обстоятельствах есть риск того, что яхты столкнутся с причалами: также могут столкнуться мачты судов, что может привести к поломке электроники.

«Я искренне благодарю Пярнуский яхт-клуб, сотрудники которого самоотверженно трудились для обеспечения безопасности яхт», - добавил Нуутманн.

Ходящий в море на одной из самых известных в Эстонии яхт Linda Рене Варек также описал ситуацию как чрезвычайно сложную. «Вода находится на одном уровне с причалами, и ветер силой до 30 метров в секунду приносит все больше и больше воды», - сказал Варек, добавив, что они пытаются удержать Linda подальше от причала, чтобы не повредить судно.