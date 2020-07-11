В Эстонии открыт первый терминал самообслуживания по диагностике автомобилей

За инновационным сервисом стоят Кевин Йэывер и Йоэль Сюльдре . По их словам, услуга автомобильной диагностики станет более доступной и поможет снизить выбросы выхлопных газов в воздух.

"Если в прошлом вы могли починить автомобиль самостоятельно или хотя бы найти друга, который помог бы вам найти неисправность, то автомобили XXI века полны сложных систем, которые должны обеспечивать более низкий уровень выбросов, но могут перестать работать из-за некоторых технических неисправностей и привести к неисправности автомобиля, создавая эффект домино", - сказал Сюльдре.

По словам Сюльдре, важно определить неисправность, прежде чем она сможет вывести из строя некоторые другие системы в автомобиле. «Таким образом, круглосуточная диагностика автомобилей с самообслуживанием является хорошим решением», - пояснил он, добавив, что периодические посещения систем самообслуживания предотвратят повышение затрат на ремонт в будущем.

По словам молодых людей, отдельной целью является сделать рынок подержанных автомобилей более справедливым.

Мошенничество на рынке подержанных автомобилей широко освещалось в СМИ в прошлом. «Ситуация улучшалась год от года, но на рынке все еще есть много покупателей, которые не проверяют техническое состояние автомобиля перед покупкой. Вывод сервиса на рынок поможет улучшить ситуацию, потому что продавец больше не cможет использовать дорогую цену или длинную очередь в автосервисе в качестве оправдания», - сказали авторы идеи.

Йыэвер и Сюльдре также планируют начать сотрудничество с Департаментом шоссейных дорог, чтобы улучшить ситуацию, и в ближайшем будущем они планируют расширить обслуживание на другие города Эстонии.