Двух человек придавило обрушившимся из-за шторма деревом

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Виктора Саареметса, к моменту прибытия спасателей на место происшествия, люди уже сами выбралиись из-под дерева.

По состоянию на 13:30 спасатели по всему Пярнускому уезду получили уже более сотни вызовов, связанных со штормом, в основном из-за упавших на дороги или линии электропередач деревьев.

По словам Саареметса, спасатели в Вяндра рассказали, как они пошли убирать упавшие деревья, и в это же время рядом падало все больше и больше деревьев. Подобные случаи были и в других местах уезда.