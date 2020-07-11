Сб, 11.07.2020
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Двух человек придавило обрушившимся из-за шторма деревом

Pildil tormiga murtud puu Pärnus.

ФОТО: Lilli Tölp

Сегодня в 12.34 спасатели получили сообщение, что два человека оказались под сломанным деревом на Доберани-теэ в Валгеранна Пярнуского уезда, пишет Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Виктора Саареметса, к моменту прибытия спасателей на место происшествия, люди уже сами выбралиись из-под дерева. 

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу Пярну.

По состоянию на 13:30 спасатели по всему Пярнускому уезду получили уже более сотни вызовов, связанных со штормом, в основном из-за упавших на дороги или линии электропередач деревьев. 

По словам Саареметса, спасатели в Вяндра рассказали, как они пошли убирать упавшие деревья, и в это же время рядом падало все больше и больше деревьев. Подобные случаи были и в других местах уезда.

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