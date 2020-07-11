Картина дня: мощный шторм, взрыв в школе, задержание вооруженного человека и находка в Батарейной тюрьме

Мужчина целился в гулявшую с ребенком женщину: в его доме обнаружили целый арсенал оружия

В пятницу полицейские усиленным составом отреагировали на вызов в волость Саку, где в женщину целились из похожего на оружие предмета. Сотрудники группы быстрого реагирования задержали 56-летнего мужчину, у которого дома в ходе обыска нашли оружие. Читать далее...

Блог, фото, видео: в Эстонии свирепствовал шторм, ветер достиг 30 м/с, тысячи домов без электричества

Сегодня, 11 июля, воздушного пространства Балтийского моря достиг циклон, далеким предшественником которого является тропический шторм «Эдуард». Служба погоды из-за необычайно сильного ветра объявила по всей Эстонии штормовое предупреждение второго уровня. Читать далее...

В таллиннской школе прогремел взрыв

Вчера, 10 июля, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллиннской гимназии Лиллекюла был слышен взрыв и из школьного здания виден дым. На место происшествия выехали полицейские, скорая помощь и спасатели. Как оказалось сработало самодельное взрывное устройство. Читать далее...

Шторм разрушил крышу пляжного здания: ночной клуб подсчитывает ущерб

Сегодня около 11.30 штормовой ветер сдул большую часть крыши с пляжного здания Пярну. По словам менеджера ночного клуба Sunset, работающего в здании, пропала примерно половина крыши. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 Штормовой ветер в порту спутал карты участникам легендарной эстонской регаты

Прибывающих на парусную регату пролива Муху в субботу утром встречал сильный штормовой ветер. Чтобы защитить подходящие к причалу яхты, Пярнускому яхт-клубу приходилось проявлять самоотверженность. Читать дальше...

Фото: скоро в Таллинне будет завершено строительство первой в Эстонии застекленной улицы

Строительство улицы под стеклянной крышей в квартале Fahle park в ближайшее время будет завершено. Уникальная крытая улица с пышной растительностью станет центром нового квартала в центре столицы. Читать далее...

Анализ: Tallink потерял более двух миллионов пассажиров

Если в первом квартале уменьшение количества пассажиров Tallink, вызванное закрытием государственных границ, было довольно скромным, то спад во втором квартале можно назвать катастрофическим. Читать дальше...

Эндель Сифф хочет построить новое здание оперы "Эстония" в своем порту

Известный предприниматель Эндель Сифф придумал крайне амбициозный план: он обещает за собственные деньги построить новый оперный и концертный зал в порту Беккери на полуострове Копли. По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, предложение бизнесмена заслуживает внимания. Читать дальше...

Сегодня в Таллинне хоронили Олега Львова

В начале недели в арестной камере умер предприниматель Олег Львов (65) - один из предполагаемых авторитетов преступного мира Эстонии. В субботу полудню к Храму иконы Божией матери в Ласнамяэ начал стекаться народ - близкие, друзья, родные, хорошие знакомые Львова. Читать дальше...

В ходе работ по реконструкции Батарейной тюрьмы обнаружена интересная находка

На прошлой неделе начался снос прогулочных боксов во внутреннем дворе Батарейной тюрьмы. Компания, принадлежащая Урмасу Сыырумаа, хочет сделать двор открытым для всех желающих уже в этом месяце. Прогулочные боксы будут снесены, площадка станет ровной, а двор станет проходным. В ходе этих работ обнаружили первую удивительную находку. Читать дальше...

В Эстонии открыт первый терминал самообслуживания по диагностике автомобилей

В Тарту уже пару недель как можно самостоятельно прочитать коды ошибок для вашего автомобиля и удалить их с помощью нового инновационного терминала. Услуга доступна 24 часа в сутки. Читать дальше...

Forbes: Российскую атомную подводную лодку видели в Балтийском море

Российская атомная подводная лодка была замечена в Балтийском море утром в четверг. Она прошла пролив между Данией и Швецией и взяла курс в направлении Санкт-Петербурга. Читать дальше...

ВОЗ: пандемию коронавируса еще можно обуздать

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что, несмотря на возникающие сложности, пандемию коронавируса все же можно взять под контроль. Читать дальше...

В Египте на пляже утонул ребенок и пытавшиеся его спасти десять человек