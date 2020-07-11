Фото ⟩ В таллиннской школе прогремел взрыв

«Спасатели выяснили, что в одном классном помещении произошел взрыв, в результате которого разбились окна класса. Во время осмотра места происшествия саперы установили, что взрыв был вызван самодельным взрывным устройством из четырех баллончиков дезодоранта», - говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. Никто не пострадал.