Фото ⟩ В таллиннской школе прогремел взрыв

Вчера, 10 июля, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллиннской гимназии Лиллекюла был слышен взрыв и из школьного здания виден дым. На место происшествия выехали полицейские, скорая помощь и спасатели, пишет Postimees.
«Спасатели выяснили, что в одном классном помещении произошел взрыв, в результате которого разбились окна класса. Во время осмотра места происшествия саперы установили, что взрыв был вызван самодельным взрывным устройством из четырех баллончиков дезодоранта», - говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. Никто не пострадал.
Школьный директор Ану Лууре сказала Postimees, что она не может комментировать случившееся. «Сейчас летние каникулы. Школьное здание пустует», - добавила она.
Полицейские для выяснения обстоятельств случившегося доставили в отделение двух подростков, которых есть основание подозревать в совершении данного деяния.
Все обстоятельства случившегося выясняются.