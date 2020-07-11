В Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку Фургала. Его называют крупнейшим в истории города. ФОТО: Reuters/ScanPix

Многотысячную стихийную акцию в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала, которая в субботу утром прошла в центре Хабаровска, дальневосточные СМИ называют крупнейшей в истории региона.

По оценке DVHAB.RU, в центре города присутствовали от 5 до 35 тысяч человек. Издание "Хабаровский край сегодня" предположило, что численность митинга была выше, чем у "Бессмертного полка", в котором участвовали около 60 тысяч человек.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко в разговоре с РБК оценила число собравшихся в 20 тысяч человек.

Более скромную оценку несанкционированному шествию дало управление МВД по Хабаровскому краю. По оценке ведомства, на акцию вышли от 10 до 12 тысяч. Организатором протеста в полиции считают "команду Фургала" . По словам Томченко, это не так: "у митинга не было организатора или лидера и информация о ней расходилась в социальных сетях".

Помимо Хабаровска, акции в поддержку Фургала прошли и в других городах региона. В Комсомольске-на-Амуре на несанкционированный митинг вышли больше тысячи человек. В Николаевске автомобилисты провели флешмоб в поддержку Фургала, выстроив своими автомобилями фразу "Я/Мы Фургал" - подобные лозунги стали популярными в прошлом году после задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Власти пытались предотвратить шествие, но это не помогло. Участники скандировали лозунги за Фургала и против Путина.

Власти начали готовиться к митингу в Хабаровске еще накануне. Сообщения с призывам выйти на улице в поддержку Фургала распространялись в соцсетях и через объявления на подъезде. В итоге центральную городскую площадь Ленина оцепили забором. Предлогом чиновники назвали дезинфекцию в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.

Остановить людей это не смогло - к полудню в центре собралось такое число людей, что это затруднило движение машин. Митинг перешел в шествие - толпа пошла по центральным улицам города и в итоге все же смогла попасть на площадь Пушкина даже несмотря на забор. Среди протестующих были не только хабаровчане - люди приехали на акцию, в том числе, из других городов и районов края.

Участников не напугали и сообщения о росте числа заболевших Covid-19 в крае. Многие из них пришли митинговать в медицинских масках. Протестующие несли в руках плакаты с надписями "Фургала домой", "Свободу Фургалу", "Он не давал едросам воровать".

После шествия протестующие заполнили центральную площадь. Судя по кадрам трансляции, часть участников акции пыталась войти в здание администрации Хабаровского края, другие же кричали: "Нельзя трогать двери!"

У входа дежурила полиция. Толпа начала скандировать: "Путина в отставку!" и "Позор Москве!"

Собравшиеся потребовали, чтобы к ним вышли представители власти. Спустя некоторое время на ступеньки администрации вышла пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко. Она поблагодарила протестующих за поддержку и сказала, что в администрации также "ошарашены" произошедшим.

Еще один чиновник сказал, что отстаивать права нужно в рамках правового поля, но толпа встретила эти слова улюлюканьем и скандированием: "Позор!". Еще больше митингующих возмутили слова о том, что массовая акция представляет опасность с точки зрения угрозы распространения коронавируса.

Протестующие выступили против предложения подписать петицию в защиту Фургала и разойтись, снова начав скандировать: "Путина в отставку!" Инициативу на митинге захватили молодые люди. Именно они стали выступать с мегафоном.

Среди требований, который озвучивали на митинге, звучали призывы провести суд на Фургалом в Хабаровске, а не в Москве. Среди выступавших был координатор штаба Алексея Навального Алексей Ворсин, запись его речи разошлась в соцсетях.

Полиция наблюдала за митингом спокойно, задержаний не было. За эту реакцию правоохранителей поблагодарили участники акции, сделавшие вывод, что полицейские тоже поддерживают Фургала.

Через четыре часа после начала митинга протестующие все-таки согласились подписать петицию. Это сделали тысячи человек, по свидетельству DVHAB.RU, люди выстраивались в очередь. После этого демонстранты начали расходиться.

Дело Фургала

Фургал стал губернатором два года назад. В регионе его называли "народным" - по рейтингу он обгонял Путина.

Фургала задержали утром в четверг и самолетом доставлен в Москву. Басманный суд в пятницу арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Все они связаны с торговлей металлом - ей активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.

Фургал вину не признает. Как сообщил журналистам его адвокат Борис Кожемякин, в ходе закрытого судебного заседания губернатор заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Еще четверо фигурантов уголовного дела также находятся под арестом. Они, как утверждает следствие, дали показания на Фургала как на организатора преступлений. Один из ключевых фигурантов дела - многолетний деловой партнер Фургала, экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков. Его арестовали еще в прошлом году, защита бизнесмена связывала это с желанием получить показания на других людей, в том числе самого хабаровского губернатора.

Фургал, депутат Думы трех созывов от ЛДПР, победил на выборах губернатора Хабаровского края осенью 2018 года, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта, которого поддерживал Кремль и "Единая Россия". На данный момент он остается губернатором - Путин еще не отправил его в отставку, хотя многие ожидали, что это произойдет еще 10 июля.

После сенсационной победы Фургала называли в регионе "народным губернатором". Фургал уверенно себя чувствовал в Хабаровске. "При нем, и это уникальный случай, "Единая Россия" оказалась в роли гонимой оппозиции", - говорит Би-би-си политолог Екатерина Курбангалеева.

По ее словам, популярный политик вполне мог претендовать на новый срок - даже несмотря на связь с металлургическим бизнесом нулевых.

Профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин объяснял Би-би-си, что Фургал нравился хабаровчанам за популярные меры, ограничивающие роскошь чиновников и "новую искренность" в общении с избирателями.

Опрошенные Би-би-си эксперты, а также источник в администрации президента сошлись во мнении, что в Кремле не простили Фургалу нарушения договоренностей на выборах 2018 года - будущему губернатору отводили роль "технического" кандидата, который должен был уступить в гонке кандидату от власти Шпорту.

Дальний Восток - один из самых протестных регионов России. В сентябре его ждут важные для Кремля губернаторские выборы

Дальний Восток известен оппозиционными настроениями - и на предыдущих президентских выборах, и на голосовании по путинским поправкам в Конституции регионы в этой части России демонстрировали более высокий уровень протестного голосования, чем другие субъекты.

Ситуация в Хабаровском крае во многом будет зависеть от преемника, которого Владимир Путин подберет Фургалу, объяснял Би-би-си Ярулин. По его словам, человек со стороны вывозят в регион "великие потрясения", а выбор местного кандидата, в том числе связанного с ЛДПР, может успокоить ситуацию.

"Момент, выбранный для ареста Фургала, определялся не столько таймингом конституционного голосования, сколько нежеланием проводить выборы нового губернатора в этом году. Кремль понимал, что кого бы он ни прислал в качестве нового врио, он гарантированно в сентябре проиграет", - написал в "Фейсбуке" политолог Аббас Галлямов.

Курбангалеева объясняет, что успех Фургала был "вызовом" для власти и та решила действовать по принципу "против лома нет приема".

В протестах, спровоцированных этим решением, просматривается "антимосковская составляющая", полагает Галлямов: "Централизация всех достала... Власть нынешнего Кремля, как видим, оказалась небезграничной. Арестовать популярного губернатора еще можно, а обеспечить политическую стабильность - уже нет".

Политолог Александр Кынев говорил Би-би-си, что с задержанием Фургала Хабаровский край и Дальний Восток в целом окончально превратился в "долгосрочную проблемную территорию" с "зоной перманентного протеста и недовольства": "Федеральный центр здесь превратился в символ зла".

Григорий Голосов, декан политического факультета Европейского университета в разговоре с Би-би-си сказал, что, на его взгляд, "власти серьезно переживают по поводу предстоящих выборов губернаторов и в заксобрания, которые уже буквально на носу". Сентябрьский единый день голосования коснется Дальнего Востока - выбирать новых губернаторов будут на Камчатке и в Еврейской автономной области.