Новые сенсационные факты: в России назвали причину гибели группы Дятлова в 1959 году у «Горы мертвецов»

Всего прокуратура расследовала 75 версий гибели туристов на перевале Дятлова, занимаясь этим делом 60-летней давности из-за обращений родственников погибших, интереса СМИ и общества. Криминальные версии гибели группы были исключены ввиду отсутствия каких-либо доказательств, в том числе косвенных. Из огромного количества версий были выделены три наиболее вероятные, и все они так или иначе были связаны с природными явлениями. По словам главы следственной группы, ведущей проверку причин гибели туристов, главными версиями стали: 1 - лавина, 2 - так называемая снежная доска, 3 - ураган.

В ходе расследования были проведены судебно-медицинские экспертизы, дабы ликвидировать "ряд белых пятен" по предыдущим экспертизам. Были проведены психологические экспертизы, в ходе которых изучались поведенческие реакции участников группы - в нормальном походе, в экстремальных ситуациях. Была проведена ситуационная экспертиза, которая уточняла обстоятельства инцидента.

Как сообщил сегодня Андрей Курьяков, вопрос о причинах гибели туристов на перевале Дятлова теперь закрыт, следствие пришло к заключению, что причиной тому стали снежная лавина и плохая видимость. "Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она", - цитирует РИА "Новости" слова Курьякова. После начала лавины группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее и ушла на 50 метров к каменной гряде. "Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно... Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров", - добавил замначальника управления.

В ходе эксперимента было подтверждено, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится. Туристы же спускались дальше и разожгли костер. После этого они попытались вернуться и найти палатку, но замерзли. "Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", - подчеркнул Курьяков.

Что до жутких переломов и увечий, обнаруженных на телах погибших, то, по словам Курьякова, "все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину". Он отметил, что были проведены сравнительные характеристики каждой травмы.

"Все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от замерзания, переохлаждения... У Золотарева были сломаны ребра. Эксперты это объяснили на примере теннисного шарика. Когда определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей. Куда мы нажимаем, там и деформация", - отметил замначальника управления.

Однако, если с такой логикой подходить к оценке телесных повреждений, то непонятно, каким образом у Золотарева возникли повреждения ребер, добавил Курьяков.