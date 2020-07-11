Журналисты обнаружили, что у семьи Кадырова есть незадекларированная квартира в Москве

Речь идет о квартире площадью 153,6 квадратного метра по адресу Веерная улица, 30, корпуc 2. Сейчас она принадлежит матери Кадырова Аймани, которая является бессменным руководителем Фонда имени Ахмата Кадырова. Дом, в котором находится эта квартира, был построен в 1997 году ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда Управления делами президента РФ» по специальному проекту. В начале 2000-х годов квартиры от государства в этом доме выделяли политикам и госслужащим, а одну из них получил Ахмат Кадыров, который стал главой Чечни в 2000 году.

В начале 2002 года Ахмат Кадыров, его жена Аймани, дочери Зарган и Зулай и сын Рамзан со своей женой и двумя дочерями оформили эту квартиру в собственность: каждый получил по 1/8. По словам источника издания, все они также были зарегистрированы по этому адресу. Тогда же Рамзан Кадыров оформил себе и московский номер налогоплательщика (ИНН). В 2004 году Ахмат Кадыров погиб в результате теракта, и семья унаследовала его долю квартиры, а Рамзан Кадыров был собственником этого жилья до 2010 года, но не указывал ее в декларациях. В конце того же года члены семьи Кадыровых по договору обмена передали свои доли матери Рамзана Кадырова и вдове Ахмата Кадырова Аймани. Кадастровая стоимость этой квартиры составляет свыше 28 млн рублей, а рыночную стоимость журналисты оценили примерно в 42 млн рублей.