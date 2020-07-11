Еще одна страна восстанавливает карантин из-за всплеска новых случаев коронавируса

Правительство в мае начало снимать ограничения, первоначально введенные в марте, разрешив перевозку между городами и открыв рестораны в середине июня. Но спустя несколько недель после того, как люди ободрились, возвращаясь к нормальной жизни, правительственная специальная комиссия по борьбе с коронавирусом вновь ввела ограничения.

Частный транспорт в пределах городов будет ограничен утренними и ранними вечерними поездками и важными целями: поездки на работу и покупка еды и лекарств.

Рестораны, спортивные залы, бассейны и непродовольственные рынки снова закрыли двери, по крайней мере, до 1 августа. На улицах Ташкента, города с населением 2,4 миллиона человек, уже 10 июля было заметно меньше людей.

Полицейский, работающий на контрольно-пропускном пункте, установленном на окраине столицы бывшей советской республики, сказал, что проезжать могут только водители, имеющие «веские основания» для въезда в столицу, такие как доставка еды и других жизненно важных предметов.

«Любого, у кого нет веских причин въезжать в город, мы отправим обратно», - заявил AFP Достон Рустамов в спортивной маске и защитных очках.