Галерея ⟩ Шторм не помеха: сотни жителей Эстонии приняли участие в экстремальном забеге в грязи

Участки забега скомбинированы так, чтобы вызвать физическое и душевное истощение. В ходе забега участники перелезают через стены, носят тяжести, пересекают водоемы, переползают и перепрыгивают препятствия и так далее. Есть преграды, которые используются на военных учениях, однако некоторые присущи лишь забегу в грязи, они предназначены для того, чтобы испытать выносливость, силу, скорость и ловкость.