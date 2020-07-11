Галерея ⟩ Шторм не помеха: сотни жителей Эстонии приняли участие в экстремальном забеге в грязи

В то время, когда в Эстонии начал бушевать штормовой ветер, в волости Паюси в Пыльтсамаа почти 800 человек принимали участие в забеге в грязи. Десятикилометровый маршрут был полон природных и искусственных преград, пишет Postimees.
Забег в грязи - облегченная версия Гонок с препятствиями (оbstacle course racing). Это вид спорта, в котором участники должны пешком или бегом преодолеть препятствия.
Участки забега скомбинированы так, чтобы вызвать физическое и душевное истощение. В ходе забега участники перелезают через стены, носят тяжести, пересекают водоемы, переползают и перепрыгивают препятствия и так далее. Есть преграды, которые используются на военных учениях, однако некоторые присущи лишь забегу в грязи, они предназначены для того, чтобы испытать выносливость, силу, скорость и ловкость.
Но прохождение и преодоление преград является добровольным для участников. Тропу можно пройти и с помощью скандинавской ходьбы.