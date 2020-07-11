Фото ⟩ Из-за шторма спасателям поступило почти полтысячи вызовов

По состоянию на 15.30, спасателям из-за шторма со всей Эстонии поступило более 450 вызовов — из них почти треть, то есть примерно 140 из Пярнумаа. Из-за шторма более 65 вызовов в Рапламаа и более 60 — в Ярвамаа, сообщает Спасательный департамент в Twitter.

Сильный штормовой ветер стал сегодня причиной масштабного сбоя в электроснабжении в Эстонии, в первую очередь в Пярнумаа, Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа и Тартумаа, передает пресс-служба Elektrilevi.

По состоянию на 16.39, без электричества 33 100 домохозяйств. С самого начала шторма Elektrilevi работает усиленным составом — трудится 42 бригады. С помощью ликвидации неполадок электроснабжение уже удалось вернуть десяткам тысяч клиентам.

«Самая тяжелая ситуация в Пярнумаа и Рапламаа, где ветер, порывами превышающий 25 м/с, привел к большому количеству неполадок, - рассказывает ведущий специалист центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп. - Подобрать к местам неполадок иногда тяжело, поскольку дороги заполнены упавшими деревьями. Если несколько часов назад в некоторых районах было немыслимо передвигаться по лесу, то теперь мы можем отправлять туда и бригады».

Больше всего сейчас клиентов без электричества в Рапламаа — 5600. В Пярнумаа без света сейчас 5000 клиентов, в Йыгевамаа — 4700, в Тартумаа — 3500 и в Ярвамаа — 2800.