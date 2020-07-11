Фото ⟩ Мужчина целился в гулявшую с ребенком женщину: в его доме обнаружили целый арсенал оружия

В пятницу, 10 июля, в 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Саку мужчина целился из оружия в гулявшую с ребенком женщину. Полицейские установили местонахождение 56-летнего мужчины и при его задержании выяснилось, что речь идет о пневматическом пистолете. В ходе задержания оказалось, что в его доме может быть еще оружие неизвестного происхождения, поэтому в его доме прошли следственные мероприятия. В ходе обыска полицейские нашли еще оружие и экспертиза установит, о каком виде оружия идет речь. На данный момент известно, что у 56-летнего мужчины нет разрешения на оружие.

«Если в кого-то целятся из похожего на оружие предмета, полиция всегда реагирует на такой вызов со всей серьезностью и усиленным составом. Находящиеся в свободной продаже стартовые пистолеты и пневматическое оружие могут быть похожи на огнестрельное оружие и, к сожалению, некоторые люди считают нормальным им размахивать. Но таким поведением они пугают других и повергают себя опасности. Полицейские реагируют на такие ситуации так, как если бы столкнулись с преступником со смертельным огнестрельным оружием и они готовы использовать свое служебное оружие и спецсредства», - говорит оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Урмет Тамбре. По его оценке, похожие на оружие предметы следовало бы отчетливо отделить от огнестрельного оружия, например, частично или полностью сделав их другим цветом.

По словам окружного прокурора Дениса Медведева, обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства. «По предварительным данным, мужчина владел и оружием, запрещенным в гражданском обороте. В субботу прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, поскольку, по нашей оценке, находясь на свободе, он может совершить новое преступление. Суд удовлетворил ходатайство и мужчина на время предварительного расследования взят под стражу. Уголовное производство начато по статье Пенитенциарного кодекса о тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов», - сказал прокурор.

Полиция и прокуратура напоминает, что о подобных опасных ситуация и о незарегистрированных, незаконных и запрещенных в гражданском использовании оружии, взрывных веществах или других взрывных устройствах следует сообщать в Центр тревоги по номеру 112.