Люди, получившие якобы уведомления о прибытии посылок, неожиданно лишились более 200 000 евро

Жертвы получили сообщения от имени почтовой фирмы Posten, якобы для того, чтобы воспользоваться услугами почтового автомата и получить посылки надо на сайте почтовой фирмы ввести свои личный данные. Для введения данных жертв переправляли на поддельный сайт.

Мошенники использовали личные данные людей для получения быстрых кредитов. Полученные деньги направляли в финский банк и для осуществления выплат в эстонских банкоматах использовали посредников.

По словам полиции, мошенники на прошлых выходных смогли выманить у людей 19 000 евро, а сайт существовал всего неделю, поэтому речь идет о тщательно спланированном мошенничестве. Всего мошенникам удалось получить более 200 000 евро.