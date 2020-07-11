Фото ⟩ Чутье не подвело: бдительные люди помогли полиции задержать пьяного водителя

«Мы с коллегой ехали в Виру-Нигула, когда вблизи торгового центра Vaala бросился в глаза странно ехавший KIA, - сказал позвонивший в Центр тревоги мужчина. - Он остановился посреди перекрестка, после на круговом перекрестке почти проехал прямо. Поскольку он не мог ехать прямо по разметке, нам двоим пришло в голову, что, вероятно, водитель пьян и мы решили позвонить в Центр тревоги».

KIA направилась от торгового центра Vaala в Сымеру, а оттуда прямо на большое шоссе в сторону Нарвы, позвонившие в Центр тревоги последовали за ним. «Он не гнал, но вилял на дороге. Резко сбросил скорость перед пешеходным переходом, хотя пешеходов не было. В то же время на большой дороге было страшно следить и думать, может он выехать навстречу едущим грузовикам или нет, - рассказывает мужчина. - Оператор Центра тревоги вел себя толково и оперативно. Нас попросили при возможности оставаться на линии и зачитывать столбы с километрами, которые мы проезжаем. Также дали знать, где полицейский патруль и когда они до нас доедут».

Потом пьяный водитель повернул в сторону Кивиыли, но вскоре остановился на обочине дороги. «Он также весьма странно проехал перекресток, - рассказал помогавший следить за пьяным водителем мужчина. - Видимо, понял, что мы за ним следим и решил сам остановиться на обочине. Сначала мы проехали мимо KIA, в машине был только водитель — пожилой мужчина, но сразу развернулись и вернулись к этому подозрительному автомобилю. Подошел к этой машине, коллега в это время был по-прежнему на связи с Центром тревоги, оператор которого просил описывать каждое движение, которое делаю я или предполагаемый пьяный водитель. На самом деле он (нетрезвый водитель - прим.ред.) был очень спокоен и говорил со мной вежливо. Объяснил, что ветер раскачивал автомобиль, поэтому он вилял. Чужого человека тяжело оценить, но мне показалось, что он все-таки пьян».

Через минуту прибыл полицейский патруль, который попросил водителя KIA, походка которого была также неуверенной, пройти в их машину. Полицейские подтвердили, что, на основании первичного теста, водитель был пьян, но точная степень опьянения еще неизвестна.

Как оказалось, первыми на место событий прибыли полицейские-кинологи, которые только час назад завершили демонстрационные выступления в Музее полиции в рамках посвященного собакам дню. «Получили вызов и, видимо, вместе с коллегой были самой ближайшей полицейской силой, - сказал полицейский Андрус Лийв. - Участники дорожного движения довольно часто сообщают в Центр тревоги и полицию о пьяных водителях. Это правильно, благодаря таким людям удается избежать некоторых несчастных случаев».