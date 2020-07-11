В Подмосковье в ДТП погибла популярная мотоблогерша: на скорости 130 км/ч врезалась в трактор

В Московской области на трассе М8 "Холмогоры" погибла мотоблогерша Ксения Никитина, врезавшись в трактор на большой скорости, пишет Newsru.
Как сообщило издание "Ya76", авария произошла около 11 утра на 87-километре трассы. 33-летняя женщина погибла на месте.
В Ярославль Ксения поехала, чтобы встретиться с другими байкерами. По пути из Москвы байкерша на скорости 130 км/ч столкнулась с трактором, который двигался в попутном направлении. Она обгоняла колонну мотоциклов, при этом снимая их на камеру, прикрепленную к шлему. Смертельное столкновение произошло, когда Ксения повернула голову направо, чтобы запечатлеть своих товарищей-байкеров, а трактор в это время перестроился в левый ряд, чтобы совершить разворот.
Погибшая вела популярной в среде байкеров мотоблог. На YouTube-канал Никитиной были подписаны 39 тысяч человек.
Последний опубликованный ролик на канале Никитиной датирован 8 июля.