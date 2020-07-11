Сб, 11.07.2020
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Видео ⟩ В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка

Грабитель. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Вооруженный мужчина со стрельбой ограбил банк в Санкт-Петербурге, похитив четыре миллиона рублей из отделения "Совкомбанка" на проспекте Ветеранов, пишет Newsru.

"Около 16:50 в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что около 16:40 в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Преступник объявлен в розыск, в городе введен план "Перехват", передает "Пятый канал".

Личность нападавшего устанавливается.

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