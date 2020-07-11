Видео ⟩ В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка

"Около 16:50 в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что около 16:40 в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.