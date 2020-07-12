Суперсделка: продаже небоскреба за 46 миллионов евро дан зеленый свет

Главное здание было продано зарегистрированному в Люксембурге Laurus S.a.r.l., совместному предприятию швейцарской Partners Group и датской инвестиционной фирмы Northern Horizon. Стоимость сделки составляет 45,75 миллиона евро.

Это первая покупка фонда, созданного East Capital в конце прошлого года, которая нацелена на портфель недвижимости в 400-500 миллионов евро.

Арендуемая площадь 24-этажного здания составляет около 16 000 квадратных метров, и все здание используется банком SEB, который арендовал его с момента ввода в эксплуатацию высотного здания в 1999 году.

По словам Мадиса Райдма, генерального директора East Capital Real Estate, четвертый фонд недвижимости приобретет известную достопримечательность в центре Таллинна, где в качестве арендаторов действуют сильнейшие игроки на рынке.

«Цель фонда - предложить инвесторам высококачественную коммерческую недвижимость по всему Балтийскому морю, а также в Восточной и Центральной Европе», - сказал Райдма, который сказал, что цены на аренду в Таллинне в последние годы остаются стабильными.

«В отличие от остальной Европы, мы не увидели здесь внезапного роста, и это показывает, что производительность инвестиций не только высока, но и устойчива. Головной офис SEB является сильным дополнением к нашему портфелю в быстро растущем регионе, где сохраняется спрос на коммерческую недвижимость в городских центрах», - пояснил Райдма, который подтвердил, что фонд недвижимости уже работает над несколькими значительными инвестициями.

Команда East Capital Real Estate работает в Стокгольме, Таллинне, Риге и Вильнюсе. Третий фонд риэлторской компании включает, например, Hilton Hotel в Таллинне, а в конце прошлого года был приобретен логистический парк на 19 миллионов долларов рядом с Рижским аэропортом.