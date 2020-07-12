Вс, 12.07.2020
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Лютеранская церковь не отказалась от планов строительства высотки в центре Таллинна

Фирма по управлению недвижимостью лютеранской церкви Эстонии Kiriku Varahaldus OÜ хочет продолжить реализацию давно запланированного проекта строительства высотного здания на улице Маакри, пишет Postimees.

«Что касается объектов застройки, целями по-прежнему являются утверждение детальной планировки высотного здания на улице Маакри, утверждение детальной планировки участка на Кристийна,10 и запуск планировки для Тартуского шоссе,16а», - отмечается в отчете. 

В 2016 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Эстонской евангелической лютеранской церковью (EELK) и паевым товариществом Fund Ehitus о строительстве многоэтажного здания.

По словам вице-мэра Таллина Андрея Новикова, планы Kiriku Varahaldus относительно высотного здания продвигаются в обычном темпе. Однако процесс разработки детальной планировки высотки займет время, сказал он порталу ERR.

«Детальная планировка находится в предшествующем принятию состоянии», - сказал Новиков. В настоящее время продолжается процесс заключения с Департаментом коммунального хозяйства договора на коммунальные сети. «После его заключения мы сможем говорить о принятии детальной планировки», - добавил Новиков.

Детальная планировка объединяет недвижимость на Леннуки,22 / Маакри,29 и Леннуки,24 в участок, состоящий наполовину из земли жилищного назначения и наполовину - коммерческого, и определяет права на строительство для возведения бизнес-здания высотой до 33 этажей с максимум четырьмя подземными этажами.

Доход компании от продаж резко возрос в прошлом году, так как жилой дом с 19 квартирами на Эха,12 в Таллинне был продан за 2,7 миллиона евро. Прибыль увеличилась почти вдвое, до 362 000 евро.

Если в 2018 году выручка от продаж составила 1,4 миллиона евро, то в результате сделки на улице Эха она выросла до 4 миллионов евро в прошлом году. Доход от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости незначительно снизился до чуть менее чем 1 миллиона евро.

Выручка от продажи разработки значительно сократила долговую нагрузку и погасила кредиты на сумму 1,9 млн евро. Чистая прибыль компании выросла на 40,8 процента до 362 000 евро.

Основной деятельностью Kiriku Varahaldus по-прежнему является управление и развитие недвижимости, принадлежащей компании, а также Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, с целью получения долгосрочного дохода путем сдачи в аренду или аренды имущества.

Kiriku Varahaldusele владеет недвижимостью в Таллинне по адресу: Кентманни 6, Кентманни 12, Магдалеэна 12, Татари 23а, Татари 25 и Кульднока 4, а также в Йыхви по адресу улица Раквере 8.

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