Лютеранская церковь не отказалась от планов строительства высотки в центре Таллинна

«Что касается объектов застройки, целями по-прежнему являются утверждение детальной планировки высотного здания на улице Маакри, утверждение детальной планировки участка на Кристийна,10 и запуск планировки для Тартуского шоссе,16а», - отмечается в отчете.

В 2016 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Эстонской евангелической лютеранской церковью (EELK) и паевым товариществом Fund Ehitus о строительстве многоэтажного здания.

По словам вице-мэра Таллина Андрея Новикова, планы Kiriku Varahaldus относительно высотного здания продвигаются в обычном темпе. Однако процесс разработки детальной планировки высотки займет время, сказал он порталу ERR.

«Детальная планировка находится в предшествующем принятию состоянии», - сказал Новиков. В настоящее время продолжается процесс заключения с Департаментом коммунального хозяйства договора на коммунальные сети. «После его заключения мы сможем говорить о принятии детальной планировки», - добавил Новиков.

Детальная планировка объединяет недвижимость на Леннуки,22 / Маакри,29 и Леннуки,24 в участок, состоящий наполовину из земли жилищного назначения и наполовину - коммерческого, и определяет права на строительство для возведения бизнес-здания высотой до 33 этажей с максимум четырьмя подземными этажами.

Доход компании от продаж резко возрос в прошлом году, так как жилой дом с 19 квартирами на Эха,12 в Таллинне был продан за 2,7 миллиона евро. Прибыль увеличилась почти вдвое, до 362 000 евро.

Если в 2018 году выручка от продаж составила 1,4 миллиона евро, то в результате сделки на улице Эха она выросла до 4 миллионов евро в прошлом году. Доход от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости незначительно снизился до чуть менее чем 1 миллиона евро.

Выручка от продажи разработки значительно сократила долговую нагрузку и погасила кредиты на сумму 1,9 млн евро. Чистая прибыль компании выросла на 40,8 процента до 362 000 евро.

Основной деятельностью Kiriku Varahaldus по-прежнему является управление и развитие недвижимости, принадлежащей компании, а также Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, с целью получения долгосрочного дохода путем сдачи в аренду или аренды имущества.