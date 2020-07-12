Минус 900 тысяч евро: Эстонский национальный музей попал в тяжелое положение

Пятница была счастливым днем ​​для ERM - был установлен рекорд этого лета по числу посетителей: 360 человек купили билет на выставку.

"Мы работаем над тем, чтобы вернуть людей в музей. Здесь много пространства, и смотреть выставки безопасно... Ситуация в данный момент позитивная», - сказал Postimees Калмар Курс, представитель музея по связям с общественностью и международным отношениям.

С другой стороны, ситуация все еще сложная. А именно, с открытием нового дома в 2016 году музею было предоставлено всего несколько дополнительных должностей из государственного бюджета, поэтому для музея крайне важно зарабатывать собственный доход. Большой удар пришелся по музею после чрезвычайного положения, когда такая возможность исчезла. Собственный доход приносили, к примеру, музейный магазин, который продает изданные музеем книги и эстонские товары, а также ресторан и кафе ERM, благодаря которым музей может проводить различные культурные мероприятия, приемы и конференции.

«Закрытие сильнее всего затронуло возможность получения нашего собственного дохода. Бюджет музея состоит из разных компонентов, и этот бюджет очень сильно изменился, насколько нам известно, это потеря за счет собственного дохода, минус 900 000 евро», - добавил Курс.

«Проблема в том, что мы являемся государственным музеем, поэтому мы не могли подать заявку на дополнительную компенсацию, например, из мер помощи туристическим учрежденияс. А из-за правил государственной помощи кризисная поддержка со стороны Министерства культуры не охватывала в полной мере наш ресторан, магазин и обслуживающий персонал», - признался он, добавив, что музею не досталось достаточно поддержки для покрытия этой разницы.

Postimees получил информацию о том, что Эстонский национальный музей якобы сократит 15 человек. «Эти 15 не соответствуют действительности - увольнения в новом бюджете затронут семь человек в самостоятельных подразделениях - ресторане, магазине и обслуживании», - заверил Курс.

В августе состоится встреча с Министерством культуры, где будет обсуждаться тема финансирования музея.

Музей также внес различные изменения, чтобы помочь снизить расходы. Например, было закрыто кафе Pööriöö. Ресторан Pööripäev открыт, но пришлось отложить заполнение нескольких позиций до конца этого года.

«Самое главное, что у нас возникают трудности при планировании новых крупных выставок», - отметил Курс, напомнив, что выставки и работа с музейными коллекциями и партнерами являются наиболее важными.

Курс сообщил, что новый бюджет музея уже принят, он вступил в силу 1 июля. Он также подтвердил, что никаких дальнейших изменений в составе ERM сегодня не планируется.