Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной США

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Маккензи Безос стала богатейшей женщиной Америки с состоянием $62,3 млрд, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Forbes.
После самого дорогого развода в истории, завершившегося в июле 2019 года, госпожа Безос получила 25% принадлежавших бывшему мужу акций компании, которые на тот момент стоили $36 млрд.
С тех пор ее состояние увеличилось почти вдвое на фоне бурного роста акций Amazon. С первого места в списке богатейших женщин США Маккензи Безос сместила дочь основателя сети супермаркетов Walmart Элис Уолтон.
Единственная женщина в мире, которая имеет большее состояние, чем госпожа Безос,— это внучка основателя L’Oreal Франсуаза Бетанкур—Майер. Ее состояние оценивается в $64 млрд.
Акции Amazon в понедельник, 6 июля, выросли на 4,5%, тем самым его рыночная капитализация впервые в истории превысила $1,5 трлн. Интернет-ритейлер стал третьей после Apple и Microsoft компанией, стоимость которой преодолела этот рубеж. Тем временем состояние господина Безоса достигло рекордных $172 млрд.