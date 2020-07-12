Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной США

После самого дорогого развода в истории, завершившегося в июле 2019 года, госпожа Безос получила 25% принадлежавших бывшему мужу акций компании, которые на тот момент стоили $36 млрд.

С тех пор ее состояние увеличилось почти вдвое на фоне бурного роста акций Amazon. С первого места в списке богатейших женщин США Маккензи Безос сместила дочь основателя сети супермаркетов Walmart Элис Уолтон.

Единственная женщина в мире, которая имеет большее состояние, чем госпожа Безос,— это внучка основателя L’Oreal Франсуаза Бетанкур—Майер. Ее состояние оценивается в $64 млрд.