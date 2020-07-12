У берегов Эстонии потерпела бедствие шведская яхта

В субботу, 11 июля, в 12.30 торговое судно сообщило, что в полдень на западе в почти 36 морских милях от Ундва была замечена дрейфующая яхта, на борту которой было два человека. «Приблизившись, люди руками дали знак, что им нужна помощь. Торговое судно закрыло яхту от ветра и взяло на борт людей, с ними все в порядке. Яхту взяли на буксир, поскольку ее мотор и мачта были сломаны. Яхта начала свой путь из Швеции, с помощью торгового судна попавших в беду доставили на Сааремаа», - пишет служба по поисковым и спасательным работам Департамента полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.