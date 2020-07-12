У берегов Эстонии потерпела бедствие шведская яхта

Центр морской охраны вчера, 11 июля, в полдень получил сообщение, что на западе в почти 36 морских милях от деревни Ундва на Сааремаа замечена дрейфующая яхта, на борту которой два человека, пишет Saarte Hääl.
По данным Департамента полиции и погранохраны, за вчерашний день в Центр морской охраны поступило несколько сообщений, которые были связаны со штормом. Один инцидент произошел и вблизи Ундва.
В субботу, 11 июля, в 12.30 торговое судно сообщило, что в полдень на западе в почти 36 морских милях от Ундва была замечена дрейфующая яхта, на борту которой было два человека. «Приблизившись, люди руками дали знак, что им нужна помощь. Торговое судно закрыло яхту от ветра и взяло на борт людей, с ними все в порядке. Яхту взяли на буксир, поскольку ее мотор и мачта были сломаны. Яхта начала свой путь из Швеции, с помощью торгового судна попавших в беду доставили на Сааремаа», - пишет служба по поисковым и спасательным работам Департамента полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что отправляющиеся в море должны обязательно сообщить близким, куда и надолго ли они планируют отправиться. Безусловно, надо надеть спасательные жилеты.
Если вы попали в беду, об этом надо сообщить в Центр морской охраны по номеру 6191224 или в Центр тревоги по номеру 112.
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