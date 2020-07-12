Последствия шторма: почти 10 000 домов еще остаются без электричества
Обрушившийся вчера на Эстонию штормовой ветер привел к масштабным перебоям в электроснабжении. Elektrilevi и партнерским бригадам удалось за ночь ликвидировать в сети 70 сбоев среднего напряжения и 36 сбоев низкого напряжения.
Всего компания Elektrilevi за 24 часа ликвидировала почти 200 неполадок, с помощью которых электричество получают почти 27 539 клиентов. По состоянию на 11.11, еще без электричества остаются 9 177 клиентов, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Больше всего клиентов без электричества еще в Рапламаа (2422), Йыгевамаа (2040) и Пярнумаа (1604). В Харьюмаа, Пыльвамаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Вырумаа и на Сааремаа есть надежда сегодня все привести в порядок, в других уездах работы предположительно продолжатся еще и завтра.
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