Последствия шторма: почти 10 000 домов еще остаются без электричества

Всего компания Elektrilevi за 24 часа ликвидировала почти 200 неполадок, с помощью которых электричество получают почти 27 539 клиентов. По состоянию на 11.11, еще без электричества остаются 9 177 клиентов, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Больше всего клиентов без электричества еще в Рапламаа (2422), Йыгевамаа (2040) и Пярнумаа (1604). В Харьюмаа, Пыльвамаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Вырумаа и на Сааремаа есть надежда сегодня все привести в порядок, в других уездах работы предположительно продолжатся еще и завтра.