Вс, 12.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Последствия шторма: почти 10 000 домов еще остаются без электричества

Последствия шторма: почти 10 000 домов еще остаются без электричества
Дополнено!

Мощный шторм, пронесшийся накануне днем над Эстонией, причинил большой ущерб электросетям.

ФОТО: Marko Saarm

Обрушившийся вчера на Эстонию штормовой ветер привел к масштабным перебоям в электроснабжении. Elektrilevi и партнерским бригадам удалось за ночь ликвидировать в сети 70 сбоев среднего напряжения и 36 сбоев низкого напряжения.

Всего компания Elektrilevi за 24 часа ликвидировала почти 200 неполадок, с помощью которых электричество получают почти 27 539 клиентов. По состоянию на 11.11, еще без электричества остаются 9 177 клиентов, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Больше всего клиентов без электричества еще в Рапламаа (2422), Йыгевамаа (2040) и Пярнумаа (1604). В Харьюмаа, Пыльвамаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Вырумаа и на Сааремаа есть надежда сегодня все привести в порядок, в других уездах работы предположительно продолжатся еще и завтра.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ