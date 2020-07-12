Транспортные фирмы Эстонии больше не рвутся заправляться в России

Объем заправок в Латвии уменьшился наполовину

Снижение акцизного сбора на дизельное топливо оказало очень позитивное влияние на заправку внутри страны. По сравнению с другими странами, крупнейший обратный поток заправок в Эстонию пришел из Латвии. Заправка в Латвии сократилась более чем вдвое по сравнению с предыдущим снижением акциза. Сегодня международному перевозчику, безусловно, выгоднее заправляться в Эстонии, чем в Латвии.

Заправка в Литве осталась прежней. В Литве цена на дизельное топливо дешевле примерно на 1 цент из-за более низкого требования по биодобавкам. Для международного перевозчика не имеет значения, заправляется ли он в Эстонии или Литве, для него скорее играет роль разница в 1 цент в пользу Литвы.

Заправка в Финляндии демонстрирует небольшую тенденцию к росту. Если мы сравним только эстонские и финские цены, цена в Эстонии будет ниже, но для эстонского перевозчика, отправляющегося в Финляндию, сегодня нет выгоды заправляться в Эстонии, потому что расходы на логистику не перевешивают разницу в цене.

В российском направлении также наблюдается явный рост в пользу Эстонии. В дополнение к падению акцизных сборов также сказалось закрытие российской границы из-за коронакризиса. Это значительно повлияло на транспортные компании, которые ранее заправлялись в России, а теперь заправляются в Эстонии.

Ристо Сюллусте, менеджер Neste по маркетингу и коммуникациям