Транспортные фирмы Эстонии больше не рвутся заправляться в России

После снижения акциза на дизельное топливо разница в ценах на автозаправочных станциях Эстонии и ее южных соседей практически исчезла, в некоторых местах дизельное топливо в Эстонии стоит даже дешевле, чем в Литве, пишет Postimees.
По данным представительных организаций транспортных компаний, приграничная у заправка у южных соседей все еще пользуется спросом, но грузовики больше не стремятся заправляться дизельным топливом и в России.
После снижения, которое вступило в силу в мае, акциз на дизельное топливо в Эстонии теперь находится на том же уровне, что и в Литве - 37,2 цента за литр, в Латвии он составляет 41,4 цента. Мера по смягчению кризиса имеет довольно суровую цену: согласно прогнозу дополнительного бюджета, в этом году в бюджет недопоступит 76,6 млн евро.
По словам министра финансов Мартина Хельме, это была одна из самых важных мер, так как дизельное топливо является важной исходной ценой для всей экономики. Он сказал, что если междугородний транспорт, начиная с автобусов и заканчивая фурами, заправлялся в Литве и оставлял деньги вместе с акцизами там, то сейчас большая часть денег поступает в Эстонию.
Согласно еженедельному сравнению цен на станциях Circle K, публикумому информационным агентством BNS, средняя цена в Таллинне за последние несколько недель была даже немного ниже по сравнению с Ригой и Вильнюсом. Конечно, цены на дизельное топливо варьируются в зависимости от автозаправочных станций и населенных пунктов, но тенденция налицо - разница в цене больше не составляет 30 центов в пользу наших южных соседей.
Например, за неделю до вступления в силу снижения акцизного сбора дизельное топливо стоило 1,199 евро за литр на станциях Circle K в Таллине и на 30,5 и 32,4 цента меньше в Риге и Вильнюсе соответственно.
В Эстонии проще получить возврат по налогу с оборота
Президент Эстонской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (ERAA) Эйнар Вальбаумт сказал, что процесс заправки автопарка наших транспортных компаний будет постепенно возвращаться в Эстонию. «Как вы знаете, эстонец долго думает, - сказал он, - так же, как они увозили свои машины отсюда, так же неспеша они их возвращают».
Валлбаум не смог оценить долю заправок в Латвии и Литве до снижения акциаз, но подешевевшее в сравнении с началом года на 40 центов дизтопливо значительно упростило положение транспортных компаний, и теперь они более конкурентоспособны относительно южных соседей.
«Даже в России больше не заправляются, потому что там трудно вернуть НДС. Теперь они уже приезжают в Эстонию, заправляются здесь. Никто бы не поверил, но, как видите, чудеса случаются», - сказал он.
Поскольку в Эстонии транспортная компания получает более дешевое топливо по сравнению с ценой на заправках, а возмещение налога с оборота осуществляется легко и значительно быстрее по сравнению с Латвией и Литвой, компании уже в выигрыше, добавил Вальбаум.
Такую же тенденцию заметил гисполнительный директор Союза автомобильных компаний Виллем Тори. «Вполне естественно, что это делается. Если вы участвуете в конкурентной борьбе и продаете свой продукт или услугу, тогда любой ценой ищутся более дешевые выходы».
Объем заправок в Латвии уменьшился наполовину
Снижение акцизного сбора на дизельное топливо оказало очень позитивное влияние на заправку внутри страны. По сравнению с другими странами, крупнейший обратный поток заправок в Эстонию пришел из Латвии. Заправка в Латвии сократилась более чем вдвое по сравнению с предыдущим снижением акциза. Сегодня международному перевозчику, безусловно, выгоднее заправляться в Эстонии, чем в Латвии.
Заправка в Литве осталась прежней. В Литве цена на дизельное топливо дешевле примерно на 1 цент из-за более низкого требования по биодобавкам. Для международного перевозчика не имеет значения, заправляется ли он в Эстонии или Литве, для него скорее играет роль разница в 1 цент в пользу Литвы.
Заправка в Финляндии демонстрирует небольшую тенденцию к росту. Если мы сравним только эстонские и финские цены, цена в Эстонии будет ниже, но для эстонского перевозчика, отправляющегося в Финляндию, сегодня нет выгоды заправляться в Эстонии, потому что расходы на логистику не перевешивают разницу в цене.
В российском направлении также наблюдается явный рост в пользу Эстонии. В дополнение к падению акцизных сборов также сказалось закрытие российской границы из-за коронакризиса. Это значительно повлияло на транспортные компании, которые ранее заправлялись в России, а теперь заправляются в Эстонии.
Ристо Сюллусте, менеджер Neste по маркетингу и коммуникациям
По словам Тори, ранее до начала перевозки автомобилисты убеждались, где логистически цены на топливо были самыми низкими, и заправлялись там. Исходя из прошлого поведения, можно предположить, что если дизельное топливо в Эстонии окажется дешевле, то ясно, что баки будут заполняться полностью, а после того, как они опустеют, в следующий раз будет предпринята попытка заправиться в том же месте, где было дешевле, пояснил он.
По словам как Вальбаума, так и Тори, важно, чтобы бак дизельного топлива для автобуса или грузовика в Эстонии больше не был почти на 400 евро дороже. По словам Вальбаума, объем одной заправки можно считать в среднем равным тысяче литров; по словам Тори, он несколько меньше.
«Это зависит от того, как кто-то заказал транспортное средство, если есть два больших бака, то начиная с объема 900 литров должен быть сертификат на перевозку опасных грузов», - сказал Тори, по оценке которого, средняя заправка составляет около 800–850 литров.
Согласно данным Налогового-таможенного департамента, розничные продажи дизельного топлива на автозаправочных станциях увеличились после снижения акцизов, то есть в мае и июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 1,83 процента в мае до 52,32 миллиона литров и на 8,43 процента до 53,18 миллиона литров в июне. В то же время оптовые продажи конечным потребителям сократились в годовом исчислении на 5,19 процента в мае до уровня 12,83 миллиона литров, а в июне оптовые продажи были на 8,38 процента ниже, чем год назад, или на 10,69 миллиона литров.
Экологические требования давят на цены
Виллем Тори подчеркнул, что в случае эстонских компаний наблюдается тенденция по возвращению процесса заправки в страну, но иностранные перевозчики также заправляются здесь. «Если латвийское или литовское топливо окажется дороже, а перевозчик едет транзитом или отправляется в Эстонию, чтобы что-то привезти, то ясно, что бак будет заполнен здесь. Вся логистика, которая раньше работала в ущерб нам, теперь в нашу пользу».
По словам исполнительного директора нефтяного союза Марта Раамата, по-прежнему сложно сделать выводы из майских данных - потому что некоторые ограничения все еще были в то время - в то время как июньское увеличение продаж на заправках предполагает, что некоторые приграничные заправки вернулись в Эстонию.
«Цены были согласованы, потому что все страны Балтии предъявляют одинаковые требования к летнему дизелю. Эстонский закон о жидком топливе требовал, чтобы зимнее дизельное топливо содержало долю возобновляемой энергии, в Латвии и Литве этого не было», - сказал он.
Эксперт по топливу Алан Вахт отметил, что, хотя Эстония решила полностью выполнить как 10-процентное обязательство по биотопливу, так и 6-процентное обязательство по сокращению выбросов парниковых газов, Латвия и Литва решили пойти на «сахарный штраф» и заплатить штраф за невыполнение обязательств по парниковым газам.
По словам Раамата, чтобы сравнить влияние изменения акцизного налога, нужно взглянуть на цифры продаж станций АЗС, поскольку на оптовую торговлю могут оказывать сильное влияние покупки крупных потребителей, таких как производители горючих сланцев, которые апасаются большими количествами сразу.
По мнению Тори и Вальбаума, перспективы перевозчиков в будущем все же - не очень светлые. С одной стороны, самое большое падение экспорта Эстонии за последние десять лет вызывает беспокойство, а с другой стороны, Европейский парламент утвердил пакет мобильности, с помощью которого западноевропейцы вытеснят конкурентов с рынка.
«Реформа автомобильного транспорта убьет весь эстонский сектор международных перевозок, директива поддерживает только немцев, итальянцев и французов. Если мы говорим о Европейском Союзе, о том, что у нас есть единая торговая система, то постоянно действуют только ограничения и законы», - сказал Вальбаум.
По словам Тори, летом объемы перевозок всегда были ниже, но конец года вызывает беспокойство. «Если объемы экспорта упадут на 25 процентов, будет очень сложно».