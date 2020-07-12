Инцидент на пляже: молодой человек угрожал детям похожим на оружие предметом

Береговая охрана G4S на пляже Тюри и Пайде подчеркивает важность образцового поведения родителей, поскольку дети берут с них пример и это помогает избежать возможный несчастных случаев. За этот пляжный сезон береговой охране уже пришлось несколько раз вытаскивать из воды тонущих детей. В Тюри и Пайде таких инцидентов не было.

Руководитель по коммуникациям G4S Реймо Рая сказал, что все-таки есть и негативные примеры. На прошлой недели в Тюри был инцидент, когда мужчина в возрасте 20 лет пришел на пляж с пятилетним родственником и начал при ребенке критиковать работу спасателей. Сказал, что береговую охрану не надо слушать и ребенок может на пляже делать все, что хочет. Когда спасатель спросил у мужчины, зачем он подобное говорит ребенку, мужчина вместе с ребенком вышел из воды и покинул пляж. При этом он пообещал ребенку, что они вернутся на пляж, когда береговой охраны там уже не будет.

«Такая ситуация приводит в замешательство, поскольку на самом деле стоит ребенку объяснить, что спасатели находятся на пляже, чтобы помогать людям, и что у них можно всегда попросить помощь, если что-то произойдет. В ином случае может произойти так, что ребенок при возникновении опасности не осмелится попросить помощи у спасателей», - объясняет Рая.

Тюриские спасатели основной проблемой считают посетителей пляжа, которые в состоянии алкогольного опьянения стремятся пойти в воду. Если береговая охрана замечает у идущего в воду признаки алкогольного опьянения, они вмешиваются и просят человека не идти в воду. Такие ситуации возникают два-три раза в неделю. Приходилось и вызывать полицию, поскольку в компании предположительно употребляли алкоголь несовершеннолетние.

Первую помощь посетителям пляжа Тюри оказывали пять раз. Обрабатывали маленькие резанные раны.

Драка и угроза похожим на оружие предметом

У береговой охраны в Пайде больше инцидентов с рыболовами и владельцами собак.

С животными нельзя приходить в пляжную зону, но некоторые владельцы собак не хотят следовать этому правилу. Некоторые и не убирают после своих питомцев. Мест, где можно гулять с собаками и животные могут плавать, достаточно. Рая говорит, что у береговой охраны можно смело спрашивать, где можно гулять с собакой, а где нет.

Рыболовов береговой охране также приходится призывать к порядку. Например, один молодой человек закинул блесну посреди купающихся. Крючок может быть опасен и для людей.

Первую помощь береговые спасатели в Пайде оказывали два раза — резаная рана и ссадина.

Рая отметил, что два раза пайдеская береговая охрана вызывала на помощь и полицию.

18 июня береговой охранник заметил на пляже Пайде неадекватного молодого человека с похожим на оружие предметом. Он вызвал на помощь патруль G4S и полицию, которые быстро отреагировали на вызов.

По словам посетителей пляжа, он угрожал им детям. Полиция прибыла на место усиленным составом и задержала 17-летнего молодого человека и установила, что речь идет об игрушечном пистолете. По словам молодого человека, он сожалеет о своим поступке и он не хотел никого напугать. В его отношении было начато производство о проступке в связи с нарушением общественного порядка.

Второй случай, когда понадобилась помощь полиции, - это была драка на пляже. За пределами пляжа делали шашлыки две семьи. Два брата, их жены и дети. Мужчина употребляли алкоголь и начали драться между собой. Береговой охранник обратился в полицию, которая забрала с собой одного из дерущихся.