Индрек Саар: цель EKRE – расколоть и поссорить Эстонию с остальным миром

Прошедший в субботу в Ярвамаа дискуссионный пикник социал-демократов завершили дебаты на тему «Как построить доверие в обществе и чем плохи Северные страны?». В дискуссии приняли участие министр по делам семьи и социальным услугам Финляндии Криста Киуру, председатель Социал-демократической партии Индрек Саар и руководитель совета уполномоченных партии Эйки Нестор. Модерировал беседу генеральный секретарь партии Раннар Васильев.

«Не буду скрывать – название дискуссии навеяно заявлением нового председателя EKRE, что Эстония не должна стремиться стать Северной страной», – отметил Саар. По его словам, участники обсуждения сошлись во мнении, что одна из причин, почему в Северных странах по-прежнему высокий уровень доверия к демократии, и он в отличие от многих других стран не снизился, – это сотрудничество и поиск компромиссов.

«И именно в этом кроется ответ на вопрос, почему EKRE не хочет, чтобы Эстония была Северной страной. Цель EKRE – расколотая и противопоставляющая себя всему миру Эстония. И в этом – одно из главных различий между социал-демократами и EKRE», – сказал Индрек Саар.

Участники дискуссии также подчеркнули, что во времена кризисов поиску консенсуса в обществе и привлечению людей к обсуждению и решению проблем нужно уделять как можно больше внимания. Это – залог успешного выхода даже из самых сложных ситуаций. Северные страны в отличие от Эстонии при решении коронакризиса максимально широко задействовали экспертов и разъясняли жителям происходящее.