Финансовый скандал века в Германии: cуперстартап Wirecard оказался пузырем

Financial Times была права, но почему другие молчали?

Но и журналисты вполне авторитетных деловых изданий стали замечать необъяснимые парадоксы в финансовых показателях Wirecard. Так, в 2017 году Manager-Magazin не смог найти объяснение 250 миллионам евро на балансе концерна, а в Wirecard лишь нервно ответили, что "рынку эта ситуация давно известна".

Часть критиков удавалось годами запугивать угрозами исков, сомневающихся - умасливать завидными темпами роста и небывало высокой для отрасли доходностью. Других успокаивал тот факт, что концерн со штаб-квартирой под Мюнхеном год за годом успешно проходил аудит Ernst&Young (EY) - компании, входящей в "большую четверку" мировых аудиторов. Акции Wirecard советовали к покупке большинство биржевых аналитиков, и котировки быстро восстанавливались после каждого удара.

Отбиваться от обвинений удавалось до тех пор, пока к атакам на немецкий концерн не подключилась газета Financial Times - с новыми обвинениями. Только ее аргументы заставили наконец отреагировать Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin), которое подключило надзорный орган над аудиторами - и вслед за EY проверять отчетность Wirecard начала компания KPMG. В итоге выяснилось, что руководство концерна записало в актив с несуществующих банковских счетов 1,9 млрд евро - практически четверть всего баланса.

Пузырь лопнул в конце июня. Мошенническими операциями Wirecard заинтересовались следователи в Германии и других странах. На многолетнего руководителя, австрийца Маркуса Брауна завели дело, арестовали и выпустили под залог. Член совета директоров Ян Марсалек, считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся. О нем Financial Times пишет, что для пущей важности в кругах лондонских банкиров он хвастал связями в австрийских спецслужбах и знанием формулы яда "Новичок", а также другими подробностями отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Наблюдатели: не сработали надзорные механизмы

По итогам скандала вскрылось много неприглядных деталей. Во-первых, Wirecard не обладал передовой технологией в области финтеха, а предлагал уже известные на рынке решения по более низкой цене, а убытки в течение многих лет скрывал с помощью махинаций. Во-вторых, обнаружилось, что регуляторные механизмы, призванные пресекать мошенничество, в истории с Wirecard долгое время не срабатывали. Сегодня немецкая дочка аудитора EY утверждает, что даже самыми лучшими методами невозможно было обнаружить "сложную и хитросплетенную схему мошенничества, в которую были вовлечены участники по всему миру". EY, по мнению наблюдателей, грозят серьезный репутационный ущерб и волна исков со стороны обманутых акционеров за то, что аудитор обнаружил проблемы не ранее, чем в последнем отчете за 2019 год.