Эстония входит в тройку мировых лидеров по числу женщин-предпринимателей

Норвежское экономическое издание E24 со ссылкой на International Business Monitor (GEM), пишет, что Эстония наряду с Канадой и США входит в тройку мировых лидеров по количеству женщин-предпринимателей.
«С точки зрения доли женщин-предпринимательниц Норвегия не особенно примечательна. Это подтверждает исследовательский проект GEM», - пишет E24.
Как пишет издание, в худшем положении в этом отношении чем Норвегия находится только Италия, хотя возможности для открытия бизнеса в Норвегии очень хорошие. Исследования и разработки также находятся на высоком уровне, признает издание критику экономических изменений в Норвегии.