Вс, 12.07.2020
Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Пеэтер Тайм
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Эстония входит в тройку мировых лидеров по числу женщин-предпринимателей

Эстония входит в тройку мировых лидеров по числу женщин-предпринимателей

ФОТО: Shutterstock

Норвежское экономическое издание E24 со ссылкой на International Business Monitor (GEM), пишет, что Эстония наряду с Канадой и США входит в тройку мировых лидеров по количеству женщин-предпринимателей. 

«С точки зрения доли женщин-предпринимательниц Норвегия не особенно примечательна. Это подтверждает исследовательский проект GEM», - пишет E24.

Как пишет издание, в худшем положении в этом отношении чем Норвегия находится только Италия, хотя возможности для открытия бизнеса в Норвегии очень хорошие. Исследования и разработки также находятся на высоком уровне, признает издание критику экономических изменений в Норвегии. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ