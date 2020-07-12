Эстония входит в тройку мировых лидеров по числу женщин-предпринимателей

Как пишет издание, в худшем положении в этом отношении чем Норвегия находится только Италия, хотя возможности для открытия бизнеса в Норвегии очень хорошие. Исследования и разработки также находятся на высоком уровне, признает издание критику экономических изменений в Норвегии.