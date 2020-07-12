Коронавирус. ФОТО: Savanevich Viktar/Shutterstock

Ситуация в Латинской Америке в целом продолжает ухудшаться. В первую десятку стран мира с самыми плохими показателями заболеваемости входят четыре латиноамериканских государства - Бразилия, Перу, Чили и Мексика.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире превысило 12 млн человек, умерли более 550 тысяч.

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Миллиардер Билл Гейтс, чья компания занимается разработкой вакцины против Covid-19, заявил, что пандемия не будет устранена, если противовирусные лекарства и вакцина, когда она появится, достанутся странам, которые смогут больше за них заплатить. По его мнению, в первую очередь препараты должны получать страны, которые больше всего в них нуждаются.

В мире параллельно ведется несколько разработок вакцины, которые в основном финансируются странами Европы и США. Правительства ряда стран вкладывают миллиарды долларов, и есть опасения, что именно они первыми смогут скупать нужные препараты.

По словам Билла Гейтса, такой подход не поможет миру справиться с проблемой, и локальные успехи стран-толстосумов будут непродолжительными.

Ситуация в Европе

В России за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 6,6 тыс. человек в 83 регионах страны, 188 пациентов умерли, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Всего в России с начала распространения вируса заболели 706,1 тыс. человек (4 место в мире) и умерли 10,8 тысяч (11 место в мире).

Во Франции официально отменен статус "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения". При этом никаких очевидных перемен для населения пока не будет. По-прежнему необходимо соблюдать правила безопасности в общественных местах, сообщать о плохом самочувствии и в случае недомогания предоставлять имена людей из недавнего круга общения.

В Великобритании в субботу открылись бассейны и театры под открытым небом, а также поля для игры в крикет. В Уэльсе с сегодняшнего дня снова возобновилась сдача/аренда квартир и коттеджей для отдыха. Власти страны предупреждают, что рассматривают возможность введения на территории Англии обязательного ношения масок в общественных местах и на улице. В настоящий момент правило действует только в общественном транспорте.

Что происходит в мире

Индия продолжает ставить антирекорды по суточной статистике новых случаев заболевания - за последние 24 часа в стране выявлено еще более 27 тысяч инфицированных. В то же время, сообщает министерство здравоохранения страны, лечение пациентов с Covid-19 в больницах стало более эффективным, и показатель полностью выздоровевших вырос до 62%. Индия занимает третье место в мире по числу заболевших (767,2 тыс.) и восьмое по числу умерших (21,1 тыс.).

Продолжает расти статистика и в США, где за последние сутки выявлено более 63 тысяч новых случаев, еще 774 человека умерли. Скачок заболеваемости наблюдается в 29 штатах страны, и ситуация с каждой неделей становится хуже.

США лидируют в мире по числу заболевших и умерших - более 3 миллионов и 132,3 тыс. человек соответственно. По мнению эпидемиологов, это связано с тем, что не выработан единый механизм сдерживания эпидемии. Власти отдельных штатов предпринимают усилия на местном уровне, но необходима стратегия федерального масштаба, считают ученые.

Второй самой пострадавшей страной в мире остается Бразилия - более 1,7 млн заболевших, более 70 тыс. умерших. 1200 человек умерли за последние сутки.

субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что экономически страна не выдержит еще одного локдауна. Иран был одной из первых стран в мире, охваченных эпидемией, за время которой в стране умерли более 12,4 тыс. человек. В апреле власти начали ослаблять карантин вопреки рекомендациям медиков, мотивируя это экономической необходимостью.

Россия приближается к первой десятке стран по числу смертей, Индия и США бьют рекорды заболеваемости, Билл Гейтс призвал состоятельные страны уступить доступ к вакцине тем, кто в ней нуждается больше.

субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что экономически страна не выдержит еще одного локдауна. Иран был одной из первых стран в мире, охваченных эпидемией, за время которой в стране умерли более 12,4 тыс. человек. В апреле власти начали ослаблять карантин вопреки рекомендациям медиков, мотивируя это экономической необходимостью.

Россия приближается к первой десятке стран по числу смертей, Индия и США бьют рекорды заболеваемости, Билл Гейтс призвал состоятельные страны уступить доступ к вакцине тем, кто в ней нуждается больше.

субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что экономически страна не выдержит еще одного локдауна. Иран был одной из первых стран в мире, охваченных эпидемией, за время которой в стране умерли более 12,4 тыс. человек. В апреле власти начали ослаблять карантин вопреки рекомендациям медиков, мотивируя это экономической необходимостью.