График ⟩ Стройки лишатся рабочих рук: в июле истекает срок действия полутора тысяч разрешений на работу

В понедельник Рийгикогу отклонил инициативу Партии реформ о продлении разрешений на работу иностранных рабочих, по состоянию на 17 марта работавших в Эстонии, до конца года, чтобы восполнить пробелы в рабочей силе, которые невозможно заполнить за счет жителей Эстонии.

По данным МВД, в июле истекает срок действия 560 краткосрочных разрешений на работу в строительстве; 427 разрешений в обрабатывающей промышленности и 202 разрешений в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.

На вопрос, не было бы более полезным продлевать разрешение на работу и проживание для иностранной рабочей силы вместо ввоза новых людей и применения дополнительных мер контроля здоровья, глава отдела по вопросам гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Рут Аннус сослалась на позицию, принятую Советом Европейского союза 30 июня в отношении постепенного ослабления ограничений на поездки в страны Европейского союза.

"Что касается, помимо прочего, разрешения на въезд в страну рабочей силы с учетом аспекта общественного здравоохранения. Совет Европейского Союза решил, что открытие границ будет организовано согласованным образом. Эстония также следует решению Европейского союза и применяет аналогичные принципы", - прокомментировала Аннус.

Поскольку решение правительства об открытии границ для свободного передвижения рабочей силы вступило в силу в понедельник, это также отразилось в заявлениях, поданных в Департамент полиции и погранохраны: 77 заявок были зарегистрированы в понедельник и уже 109 во вторник.

Решение правительства

Согласно принятому в понедельник решению правительства, до 30 апреля 2022 года можно работать в Эстонии сезонным рабочим до 180 дней в течение 365 дней подряд.

В Эстонию можно въехать для любых целей и без ограничений из перечисленных в сообщении Европейской комиссии стран, где уровень заражения составляет до 16-и. Если уровень заражения превышает 16 (в их числе, к примеру, Украина), следует оставаться в изоляции в течение 14 дней.

Ограничения также распространяются на прибытие в Эстонию из стран, где данные о числе инфицированных людей являются неполными и где существует более высокий риск распространения вируса. Список этих стран опубликован на сайте Министерства иностранных дел.

