Миру прогнозируют третью волну коронавируса

Число заражений коронавирусом может увеличиться еще больше, если не будут предприняты необходимые меры безопасности, считает американский врач Чад Крилич.

В доказательство он приводит новый рост количества заболевших COVID-19, начавшийся в США в конце мая, когда в стране начали снимать ограничения. При таком подходе следует обеспечить население достаточным количеством лекарств, тестов и средств защиты, считает Крилич.

Он указал на рост числа заражений, начавшийся еще в конце мая, когда в США начали постепенно снимать ограничения. По мнению Крилича, следует обращать пристальное внимание на такие тенденции, чтобы обеспечить достаточное количество защиты, тестов, лекарств.

Скорее всего мир ждет третья волна инфекции, которая может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом, предрекает врач. «Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий», — рассказал он в интервью Deutsche Welle.

Сценарий можно изменить только в том случае, если будет изобретена вакцина, а люди начнут соблюдать меры безопасности, считает Крилич. При этом он настроен весьма скептически по отношению к заявлениям о скором изобретении вакцины, называя их попыткой выдать желаемое за действительное.