Шантажировавший женщину интимным видео житель Ида-Вирумаа получил условный срок

Решением суда, которое к сегодняшнему дню вступило в законную силу, мужчина был признан виновным в вымогательстве и приговорен к двум годам лишения свободы, но срок не придется отбывать, если в ближайшие два с половиной год он не совершит новое преступление, пишет rus.err.ee.

Артем требовал от потерпевшей заплатить ему от 5000 евро до 10 000 евро, угрожая в противном случае обнародовать имевшийся у него на флешке видеоматериал интимного содержания с ее участием.