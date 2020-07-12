Министр Аас - кредиторам Nordica: деньги будут, но это долгий процесс

Министерство экономики и коммуникаций, которому принадлежит сто процентов Nordic Aviation Group, заверяет от имени эстонского государства, что правительство приняло стратегическое решение поддержать 30 миллионами евро государственные авиакомпании, включая Nordica и Regional Jet, говорится в подписанном министром Аасом письме к американо-ирландской финансовой и лизинговой компании GECAS.

Акционерный капитал будет увеличен, как только общение с Европейской комиссией будет завершено, подтверждает Аас.

Глава Nordica Эрки Урва на прошлой неделе в эфире радиопрограммы Kuku "Majandusruum" («Экономическое пространство») заявил, что, если государственная компания не получит помощь, можно паковать пожитки. «За последние три месяца мы не заплатили ни одной арендной платы», - добавил он.

Вероятно, из-за этого Аасу пришлось от имени Эстонского государства пообещать, что долги будут выплачены после получения разрешения Европейской комиссии на государственную помощь.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства экономики Расмуса Рууда, консультации с Европейской комиссией были начаты 4 июня, после чего состоялось несколько встреч и было уточнено содержание ходатайства.