Министр Аас - кредиторам Nordica: деньги будут, но это долгий процесс

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заверяет лизинговую компанию GE Capital Aviation Services (GECAS) в том, что деньги для Nordica прибудут, как только Европейская комиссия даст разрешение на государственную помощь, пишет Postimees.
Министерство экономики и коммуникаций, которому принадлежит сто процентов Nordic Aviation Group, заверяет от имени эстонского государства, что правительство приняло стратегическое решение поддержать 30 миллионами евро государственные авиакомпании, включая Nordica и Regional Jet, говорится в подписанном министром Аасом письме к американо-ирландской финансовой и лизинговой компании GECAS.
Акционерный капитал будет увеличен, как только общение с Европейской комиссией будет завершено, подтверждает Аас.
Глава Nordica Эрки Урва на прошлой неделе в эфире радиопрограммы Kuku "Majandusruum" («Экономическое пространство») заявил, что, если государственная компания не получит помощь, можно паковать пожитки. «За последние три месяца мы не заплатили ни одной арендной платы», - добавил он.
Вероятно, из-за этого Аасу пришлось от имени Эстонского государства пообещать, что долги будут выплачены после получения разрешения Европейской комиссии на государственную помощь.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства экономики Расмуса Рууда, консультации с Европейской комиссией были начаты 4 июня, после чего состоялось несколько встреч и было уточнено содержание ходатайства.
«Процесс получения государственной помощи занимает много времени, потому что предоставление государственной помощи авиации в Европейском Союзе очень строго регулируется. Во всем мире авиация переживает тяжелые времена, компании испытывают финансовые трудности и нуждаются в помощи. Как и Nordica. Мы видим большой потенциал в бизнес-модели компании для дальнейшего развития наших экспортных мощностей, предлагая услуги аутсорсинга и, в благоприятной рыночной ситуации, также для обслуживания рейсов из Таллинна», - заявлял Рууда некоторое время назад.