Вс, 12.07.2020
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  • Состояние собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, ухудшилось

Фото ⟩ Состояние собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, ухудшилось

ФОТО: Heiki Valner/Facebook

Состояние тяжело пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ собаки по кличке Арина ухудшилось, сообщает на своей странице зоозащитник Хейки Валнер.

«Дела у Арины обстоят неважно, но не безнадежная ситуация. А именно первый "винт" в позвоночнике начал двигаться и отодвинул позвонки под небольшой угол. Саму собаку это не беспокоит, но это нуждается в коррекции», - написал Валнер.

По его словам, на данный момент восстановление продолжается по старой программе, то есть спокойно и разумно. Доктор Вийтма проконсультировался также с финскими коллегами и лечение Арины уже приобретает международный масштаб.

Валнер также отметил, что пожертвованные проживающей в Виймси семьей вспомогательные средства переданы и приносят большую пользу.

Собаку ждет одна операция — на данный момент самая сложная и дорогая.

Валнер уточнил, что ситуация, вероятно, прояснится на следующей неделе.

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