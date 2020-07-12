Фото ⟩ Состояние собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, ухудшилось

Состояние тяжело пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ собаки по кличке Арина ухудшилось, сообщает на своей странице зоозащитник Хейки Валнер.
«Дела у Арины обстоят неважно, но не безнадежная ситуация. А именно первый "винт" в позвоночнике начал двигаться и отодвинул позвонки под небольшой угол. Саму собаку это не беспокоит, но это нуждается в коррекции», - написал Валнер.
По его словам, на данный момент восстановление продолжается по старой программе, то есть спокойно и разумно. Доктор Вийтма проконсультировался также с финскими коллегами и лечение Арины уже приобретает международный масштаб.
Валнер также отметил, что пожертвованные проживающей в Виймси семьей вспомогательные средства переданы и приносят большую пользу.
Собаку ждет одна операция — на данный момент самая сложная и дорогая.
Валнер уточнил, что ситуация, вероятно, прояснится на следующей неделе.