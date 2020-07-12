Фото ⟩ Состояние собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, ухудшилось

«Дела у Арины обстоят неважно, но не безнадежная ситуация. А именно первый "винт" в позвоночнике начал двигаться и отодвинул позвонки под небольшой угол. Саму собаку это не беспокоит, но это нуждается в коррекции», - написал Валнер.