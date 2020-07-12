Картина дня: зарплаты сборщиков клубники, финансовые беды музея и погоня в Нарве

Эстонские фирмы по-прежнему ищут сборщиков клубники. Какую зарплату предлагают?

Эстонские компании по производству клубники по-прежнему ищут для работы в полях сборщиков ягод, от кандидатов в первую очередь ждут выносливости и трудолюбия. Читать дальше...

Транспортные фирмы Эстонии больше не рвутся заправляться в России

После снижения акциза на дизельное топливо разница в ценах на автозаправочных станциях Эстонии и ее южных соседей практически исчезла, в некоторых местах дизельное топливо в Эстонии стоит даже дешевле, чем в Литве. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Погоня в стиле Голливуда: скрывавшийся от полиции водитель на полном ходу выпрыгнул из машины

Вчера, 11 июля, в Нарве можно было наблюдать будто сцену из голливудского экшн-фильма: 23-летний молодой человек скрывался от полиции, нарушая правила дорожного движения. Водитель превышал скорость, ехал по газону, выезжал на встречную полосу и пешеходно-велосипедную дорожку, а также совершал опасные маневры. Читать дальше...

Причастен ли к ДТП на Лаагна-теэ третий лихач?

В настоящий момент в роли подозреваемых по делу о трагическом ДТП на Лаагна-теэ проходят два человека, а информацию о возможной причастности к инциденту третьего лихача прокуратура не раскрывает. Читать дальше...

ФОТО 〉 Состояние собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, ухудшилось

Состояние тяжело пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ собаки по кличке Арина ухудшилось, сообщает на своей странице зоозащитник Хейки Валнер. По его словам, "винт" в позвоночнике начал двигаться и отодвинул позвонки под небольшой угол. Читать дальше...

В России многодетного отца из Эстонии приговорили к 10 годам тюрьмы: нес наркотики через границу в рюкзаке и в себе

В России суд вынес приговор обвиняемому в транспортировке запрещенного через таможню в Кингисеппском районе Ленобласти. У него было обнаружено почти 100 граммов синтетических наркотиков. Читать дальше...

Минус 900 тысяч евро: Эстонский национальный музей попал в тяжелое положение

Эстонский национальный музей (ERM) испытывает трудности после пандемии коронавируса и чрезвычайного положения. Поскольку собственный доход музея резко упал, была разработана предварительная стратегия, чтобы попытаться пережить скудное финансовое положение. Читать дальше...

Шантажировавший женщину интимным видео житель Ида-Вирумаа получил условный срок

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 38-летнего Артема, который требовал у жительницы Нарвы 10 000 евро, угрожая в противном случае обнародовать видео интимного характера с ее участием. Читать дальше...

Уже с завтрашнего дня: карантин должны соблюдать приехавшие в Эстонию из семи европейских стран

С понедельника, 13 июля, при въезде в Эстонию должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию приезжающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии и Люксембурга. Читать дальше...

ГРАФИК 〉 Стройки лишатся рабочих рук: в июле истекает срок действия полутора тысяч разрешений на работу