Картина дня: зарплаты сборщиков клубники, финансовые беды музея и погоня в Нарве

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 июля.
Эстонские фирмы по-прежнему ищут сборщиков клубники. Какую зарплату предлагают?
Эстонские компании по производству клубники по-прежнему ищут для работы в полях сборщиков ягод, от кандидатов в первую очередь ждут выносливости и трудолюбия. Читать дальше...
Транспортные фирмы Эстонии больше не рвутся заправляться в России
После снижения акциза на дизельное топливо разница в ценах на автозаправочных станциях Эстонии и ее южных соседей практически исчезла, в некоторых местах дизельное топливо в Эстонии стоит даже дешевле, чем в Литве. Читать дальше...
ФОТО И ВИДЕО 〉 Погоня в стиле Голливуда: скрывавшийся от полиции водитель на полном ходу выпрыгнул из машины
Вчера, 11 июля, в Нарве можно было наблюдать будто сцену из голливудского экшн-фильма: 23-летний молодой человек скрывался от полиции, нарушая правила дорожного движения. Водитель превышал скорость, ехал по газону, выезжал на встречную полосу и пешеходно-велосипедную дорожку, а также совершал опасные маневры. Читать дальше...
Причастен ли к ДТП на Лаагна-теэ третий лихач?
В настоящий момент в роли подозреваемых по делу о трагическом ДТП на Лаагна-теэ проходят два человека, а информацию о возможной причастности к инциденту третьего лихача прокуратура не раскрывает. Читать дальше...
ФОТО 〉 Состояние собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, ухудшилось
Состояние тяжело пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ собаки по кличке Арина ухудшилось, сообщает на своей странице зоозащитник Хейки Валнер. По его словам, "винт" в позвоночнике начал двигаться и отодвинул позвонки под небольшой угол. Читать дальше...
В России многодетного отца из Эстонии приговорили к 10 годам тюрьмы: нес наркотики через границу в рюкзаке и в себе
В России суд вынес приговор обвиняемому в транспортировке запрещенного через таможню в Кингисеппском районе Ленобласти. У него было обнаружено почти 100 граммов синтетических наркотиков. Читать дальше...
Минус 900 тысяч евро: Эстонский национальный музей попал в тяжелое положение
Эстонский национальный музей (ERM) испытывает трудности после пандемии коронавируса и чрезвычайного положения. Поскольку собственный доход музея резко упал, была разработана предварительная стратегия, чтобы попытаться пережить скудное финансовое положение. Читать дальше...
Шантажировавший женщину интимным видео житель Ида-Вирумаа получил условный срок
Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 38-летнего Артема, который требовал у жительницы Нарвы 10 000 евро, угрожая в противном случае обнародовать видео интимного характера с ее участием. Читать дальше...
Уже с завтрашнего дня: карантин должны соблюдать приехавшие в Эстонию из семи европейских стран
С понедельника, 13 июля, при въезде в Эстонию должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию приезжающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии и Люксембурга. Читать дальше...
ГРАФИК 〉 Стройки лишатся рабочих рук: в июле истекает срок действия полутора тысяч разрешений на работу
По данным Министерства внутренних дел, в июле истекает срок действия 1647 краткосрочных разрешений на работу. Большинство из истекающих разрешений относятся к сферам строительства, производства, а также сельскохозяйственному сектору. Читать дальше...
Суперсделка: продаже небоскреба за 46 миллионов евро дан зеленый свет
Департамент конкуренции Эстонии разрешил четвертому фонду недвижимости East Capital приобрести головной офис банка SEB в таллиннском районе Торнимяэ. Читать дальше...
Лютеранская церковь не отказалась от планов строительства высотки в центре Таллинна
Фирма по управлению недвижимостью лютеранской церкви Эстонии Kiriku Varahaldus OÜ хочет продолжить реализацию давно запланированного проекта строительства высотного здания на улице Маакри. Читать дальше...
В Таллинне нетрезвый водитель врезался в автобус
В субботу поздно вечером в Таллинне пьяный водитель врезался в автобус, в результате инцидента пострадали двое. Читать дальше...
У берегов Эстонии потерпела бедствие яхта
Центр морской охраны вчера, 11 июля, в полдень получил сообщение, что на западе в почти 36 морских милях от деревни Ундва на Сааремаа замечена дрейфующая яхта, на борту которой два человека. Читать дальше...
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
Число заражений коронавирусом может увеличиться еще больше, если не будут предприняты необходимые меры безопасности, считает американский врач Чад Крилич. Начало очередного массового заражения зависит от появления вакцины и соблюдения мер безопасности. Читать дальше...
Иран назвал причину катастрофы украинского Boeing
По заключению Организации гражданской авиации Ирана (CAO), смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего в январе под Тегераном украинский пассажирский "Боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе. За некоторое время до трагедии был перемещен один из комплексов ПВО Ирана и затем не была выполнена перенастройка радара, в результате чего были допущены дальнейшие ошибки за несколько минут до того как украинский самолет был сбит, говорится в заявлении организации, распространенном вечером в субботу, 11 июля. Читать дальше...
СМИ: у футболиста сборной Эстонии обнаружен коронавирус
Назначенный на 12 июля матч высшей футбольной лиги США между командами "Ди Си Юнайтед" и "Торонто" перенесли из-за того, что один из игроков сдал положительный тест на коронавирус. Читать дальше...
ГРАФИК 〉 Рост цен на жилье в Эстонии – один из самых высоких в ЕС
По данным Евростата, в первом квартале цены на жилье в Эстонии выросли на 11,5 процента в сравнении с предыдущим годом и на 4,8 процента - по сравнению с последними тремя месяцами предыдущего года. Читать дальше...
Спасатели и полиция начали проверки подъездов жилых домов
В субботу Спасательный департамент и полиция начали совместные проверки жилых домов, чтобы напомнить людям, что лестничная площадка — не место для хранения велосипеда. Читать дальше...
Новые данные из Германии: вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной
Тесты пациентов, несколько месяцев назад перенесших заражение коронавирусом, показывают, что количество антител в их крови со временем снижается. Это может свидетельствовать о том, что вакцина от коронавируса, появления которой на рынке с нетерпением ждут во всем мире, может оказаться малоэффективной, поскольку она не будет гарантировать защиту от повторного заражения. Читать дальше...