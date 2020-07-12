Картина дня: зарплаты сборщиков клубники, финансовые беды музея и здоровье собаки с Лаагна-теэ

Транспортные фирмы Эстонии больше не рвутся заправляться в России

После снижения акциза на дизельное топливо разница в ценах на автозаправочных станциях Эстонии и ее южных соседей практически исчезла, в некоторых местах дизельное топливо в Эстонии стоит даже дешевле, чем в Литве. Читать дальше...

Эстонские фирмы по-прежнему ищут сборщиков клубники. Какую зарплату предлагают?

Эстонские компании по производству клубники по-прежнему ищут для работы в полях сборщиков ягод, от кандидатов в первую очередь ждут выносливости и трудолюбия. Читать дальше...

ФОТО 〉 Состояние собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, ухудшилось

Состояние тяжело пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ собаки по кличке Арина ухудшилось, сообщает на своей странице зоозащитник Хейки Валнер. По его словам, "винт" в позвоночнике начал двигаться и отодвинул позвонки под небольшой угол. Читать дальше...

Минус 900 тысяч евро: Эстонский национальный музей попал в тяжелое положение

Эстонский национальный музей (ERM) испытывает трудности после пандемии коронавируса и чрезвычайного положения. Поскольку собственный доход музея резко упал, была разработана предварительная стратегия, чтобы попытаться пережить скудное финансовое положение. Читать дальше...

Шантажировавший женщину интимным видео житель Ида-Вирумаа получил условный срок

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 38-летнего Артема, который требовал у жительницы Нарвы 10 000 евро, угрожая в противном случае обнародовать видео интимного характера с ее участием. Читать дальше...

Уже с завтрашнего дня: карантин должны соблюдать приехавшие в Эстонию из семи европейских стран

С понедельника, 13 июля, при въезде в Эстонию должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию приезжающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии и Люксембурга. Читать дальше...

ГРАФИК 〉 Стройки лишатся рабочих рук: в июле истекает срок действия полутора тысяч разрешений на работу

По данным Министерства внутренних дел, в июле истекает срок действия 1647 краткосрочных разрешений на работу. Большинство из истекающих разрешений относятся к сферам строительства, производства, а также сельскохозяйственному сектору. Читать дальше...

Суперсделка: продаже небоскреба за 46 миллионов евро дан зеленый свет

Департамент конкуренции Эстонии разрешил четвертому фонду недвижимости East Capital приобрести головной офис банка SEB в таллиннском районе Торнимяэ. Читать дальше...

Лютеранская церковь не отказалась от планов строительства высотки в центре Таллинна

Фирма по управлению недвижимостью лютеранской церкви Эстонии Kiriku Varahaldus OÜ хочет продолжить реализацию давно запланированного проекта строительства высотного здания на улице Маакри. Читать дальше...

В Таллинне нетрезвый водитель врезался в автобус

В субботу поздно вечером в Таллинне пьяный водитель врезался в автобус, в результате инцидента пострадали двое. Читать дальше...

У берегов Эстонии потерпела бедствие яхта

Центр морской охраны вчера, 11 июля, в полдень получил сообщение, что на западе в почти 36 морских милях от деревни Ундва на Сааремаа замечена дрейфующая яхта, на борту которой два человека. Читать дальше...

Миру прогнозируют третью волну коронавируса