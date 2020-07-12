Картина дня: зарплаты сборщиков клубники, финансовые беды музея и здоровье собаки с Лаагна-теэ

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 июля.
Транспортные фирмы Эстонии больше не рвутся заправляться в России
После снижения акциза на дизельное топливо разница в ценах на автозаправочных станциях Эстонии и ее южных соседей практически исчезла, в некоторых местах дизельное топливо в Эстонии стоит даже дешевле, чем в Литве. Читать дальше...
Эстонские фирмы по-прежнему ищут сборщиков клубники. Какую зарплату предлагают?
Эстонские компании по производству клубники по-прежнему ищут для работы в полях сборщиков ягод, от кандидатов в первую очередь ждут выносливости и трудолюбия. Читать дальше...
ФОТО 〉 Состояние собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, ухудшилось
Состояние тяжело пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ собаки по кличке Арина ухудшилось, сообщает на своей странице зоозащитник Хейки Валнер. По его словам, "винт" в позвоночнике начал двигаться и отодвинул позвонки под небольшой угол. Читать дальше...
Минус 900 тысяч евро: Эстонский национальный музей попал в тяжелое положение
Эстонский национальный музей (ERM) испытывает трудности после пандемии коронавируса и чрезвычайного положения. Поскольку собственный доход музея резко упал, была разработана предварительная стратегия, чтобы попытаться пережить скудное финансовое положение. Читать дальше...
Шантажировавший женщину интимным видео житель Ида-Вирумаа получил условный срок
Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 38-летнего Артема, который требовал у жительницы Нарвы 10 000 евро, угрожая в противном случае обнародовать видео интимного характера с ее участием. Читать дальше...
Уже с завтрашнего дня: карантин должны соблюдать приехавшие в Эстонию из семи европейских стран
С понедельника, 13 июля, при въезде в Эстонию должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию приезжающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии и Люксембурга. Читать дальше...
ГРАФИК 〉 Стройки лишатся рабочих рук: в июле истекает срок действия полутора тысяч разрешений на работу
По данным Министерства внутренних дел, в июле истекает срок действия 1647 краткосрочных разрешений на работу. Большинство из истекающих разрешений относятся к сферам строительства, производства, а также сельскохозяйственному сектору. Читать дальше...
Суперсделка: продаже небоскреба за 46 миллионов евро дан зеленый свет
Департамент конкуренции Эстонии разрешил четвертому фонду недвижимости East Capital приобрести головной офис банка SEB в таллиннском районе Торнимяэ. Читать дальше...
Лютеранская церковь не отказалась от планов строительства высотки в центре Таллинна
Фирма по управлению недвижимостью лютеранской церкви Эстонии Kiriku Varahaldus OÜ хочет продолжить реализацию давно запланированного проекта строительства высотного здания на улице Маакри. Читать дальше...
В Таллинне нетрезвый водитель врезался в автобус
В субботу поздно вечером в Таллинне пьяный водитель врезался в автобус, в результате инцидента пострадали двое. Читать дальше...
У берегов Эстонии потерпела бедствие яхта
Центр морской охраны вчера, 11 июля, в полдень получил сообщение, что на западе в почти 36 морских милях от деревни Ундва на Сааремаа замечена дрейфующая яхта, на борту которой два человека. Читать дальше...
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
Число заражений коронавирусом может увеличиться еще больше, если не будут предприняты необходимые меры безопасности, считает американский врач Чад Крилич. Начало очередного массового заражения зависит от появления вакцины и соблюдения мер безопасности. Читать дальше...