Причастен ли к ДТП на Лаагна-теэ третий лихач?

По оценке прокуратуры, трагическому ДТП предшествовала уличная гонка, о которой ее участники договорились заранее. По данным ERR, в конце июня правоохранительные органы не исключали, что в гонке помимо водителей BMW и Chevrolet мог участвовать и водитель Ford Mustang, но сегодня о его возможной роли в инциденте прокуратура говорить не хочет.

На вопрос, причастен ли он к делу, был ли допрошен, например, в роли свидетеля, или же успел получить статус подозреваемого, пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава ответила так: "В настоящее время в качестве подозреваемых были задержаны и арестованы два человека. В данном случае прокуратура не считает обоснованным давать комментарии о том, есть ли и кто является ли возможными свидетелями в этом уголовном процессе".

Напомним, что в начале июля прокуратура вдобавок к водителю BMW представила подозрение в совершении преступления и водителю Chevrolet.