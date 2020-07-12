Путин: испорченные отношения с Украиной не связаны с Крымом

"Что касается хронологии событий: то сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что то, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - заявил Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".