Вс, 12.07.2020
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Путин: испорченные отношения с Украиной не связаны с Крымом

MOSCOW, RUSSIA - JULY 9, 2020: Russia's President Vladimir Putin holds a video conference meeting of the Supervisory Board of the Agency for Strategic Initiatives (ASI). Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

ФОТО: Alexei Druzhinin/Alexei Druzhinin/TASS

Ухудшение отношений России и Украины никак не связано с возвращением Крыма в состав РФ, это произошло после государственного переворота в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается хронологии событий: то сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что то, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - заявил Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Вместе с тем он выразил мнение, что "пена" вокруг этой ситуации "рано или поздно когда-нибудь схлынет".

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