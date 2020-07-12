Иран назвал причину катастрофы украинского Boeing

Из-за неправильных настроек радара система ошибочно идентифицировала пассажирский "Боинг" как объект, движущийся в сторону Тегерана с юго-запада, тогда как в реальности лайнер не приближался к иранской столице, а вылетал из нее, указывается далее, передает Deutsche Welle.

Ошибка оператора ПВО

Несмотря на имеющуюся у оператора ПВО ошибочную информацию о траектории полета лайнера, он мог опознать свою цель как самолет, но также сделал ошибку, проведя "неправильную идентификацию", заявила CAO. В отчете также отмечается, что оператор запустил в "Боинг" ракету, не получив ответ от координационного центра. Спустя 30 секунд, когда траекторая лайнера оставалась неизменной, была выпущена вторая ракета, указывается далее.

Данный документ был представлен как "фактический отчет", а не итоговый документ по результатам проведенного расследования авиакатастрофы под Тегераном.

Катастрофа украинского самолета в Иране

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера лишь через несколько дней, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету.